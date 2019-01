Jack Dorsey ha raccontato della capra uccisa da Zuckerberg con un taser

agi

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Articolo aggiornato alle ore 11.30 del 24 gennaio 2019 (in una precedente versione avevamo scritto teaser, anziché. Ce ne scusiamo con i lettori).Jack Dorsey, ceo di Twitter, racconta di una insolita cena con Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook. Secondo quanto riferito in una intervista a Rolling Stone, Zuckerberg gli servì le carni di unada lui personalmente ammazzata usando un, una pistola laser. Era l'anno, spiega Dorsey, in cui Mark Zuckerberg mangiava solo quello che ammazzava. In questo caso, laera stata stordita con, finita con un coltello e poi consegnata ad un macellaio. Il piatto rimase però intatto perché troppo freddo. L'episodio, ricorda Dorsey, resta il più memorabile degli incontri con Zuckerberg. "Considero Mark un uomo d'affari molto molto intelligente - ha aggiunto Dorsey - eccellerà guadagnando ...