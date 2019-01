Iva Zanicchi VS Baglioni | «Mi aspettavo un premio per Zingara» E sulle canzoni di

Carone e Dear Jack da Chiambretti con Caramelle - Iva Zanicchi contro Baglioni : “È sordo - chissà che str*nzate di canzoni ha preso” : Pierdavide Carone e i Dear Jack da Chiambretti a La Repubblica delle Donne per presentare il brano Caramelle, escluso dal Festival di Sanremo 2019. Quando si parla di canzoni escluse dal Festival, si sa, la colpa - se così possiamo definirla - ricade sempre sul direttore artistico che, nell'edizione di prossimo avvio è Claudio Baglioni. Nonostante Baglioni abbia già spiegato di aver coinvolto l'intera commissione musicale del Festival di ...

Sanremo 2019 - Iva Zanicchi contro Claudio Baglioni : "Ha pensato bene di non invitarmi. Se mi scartava gli spaccavo la faccia" : Una puntata scoppiettante quella di Verissimo di questa settimana, andata in onda questo pomeriggio su Canale 5. Il programma di Silvia Toffanin ha puntato tutto sugli ospiti, e dopo Fabrizio Corona, Federica Nargi e Alessia Marcuzzi, ha visto arrivare in studio anche lei: l'incredibile 'Aquila di Ligonchio', come ancora la chiamano alcuni, ossia Iva Zanicchi.La cantante, che proprio ieri 18 gennaio ha compiuto 79 anni, non se n'è ...

Non mi ha invitata… Iva Zanicchi sbotta su Baglioni e Sanremo 2019 : Iva Zanicchi ha da poco festeggiato il suo compleanno. Per tale ragione Silvia Toffanin l’ha invitata a Verissimo per celebrare questo evento. In questa occasione la cantante ha parlato della sua vita privata e dei suoi affetti più cari. Successivamente Silvia Toffanin le ha chiesto se avrebbe voluto festeggiare il compleanno sul palco dell’Ariston. A qual punto Iva Zanicchi a Verissimo non ha nascosto la sua delusione nei confronti di Baglioni, ...

VERISSIMO/ Anticipazioni e ospiti 19 gennaio : Alessia Marcuzzi - Fabrizio Corona - Federica Nargi e Iva Zanicchi : VERISSIMO, Anticipazioni e ospiti 19 gennaio: ai microfoni di Silvia Toffanin si raccontano Corona, Alessia Marcuzzi, Nardi, Federica Nargi e Zanicchi.

Iva Zanicchi : "Se ho tradito? Quella volta sono stata una troika" : Iva Zanicchi è sicuramente uno di quei personaggi che non si tiene un cecio in bocca. Deve dire una cosa? Lo fa e pure senza mezzi termini. Così, incalzata sul tema del tradimento dal produttore Piero ...

Iva Zanicchi - il racconto a luci rosse in prima serata : “Ho visto dei batacchi tanti - ero tutta eccitata” : In collegamento dal Teatro Ciak di Milano, Iva Zanicchi è intervenuta a #Cr4 e, punzecchiata da Piero Chiambretti, ha raccontato un aneddoto molto piccante sulla sua vita privata, risalente a qualche tempo fa, quando con suo marito Fausto la vita sessuale era “fiacca”. Per cercare di risollevare la situazione allora, lei e il marito hanno decido di vedere un film porno. “Non avevo voglia, poi ci siamo messi sul divano – ...

I ricordi hot di Iva Zanicchi : "Sentite cos'è successo quando ho visto un porno" : Piero Chiambretti giganteggia a "#Cr4 La Repubblica delle donne". Non è solo e non è più "Pierino la peste", è l'educazione verso la pluralità di opinioni travestito da irriverenza nella convinzione ...

Iva Zanicchi : "Se ho tradito? Quella volta - col principe - mi sentii troika" : Incalzata sul tema "tradimento" da Piero Chiambretti a '#cr4 - La Repubblica delle donne', la cantante ed attrice racconta...

Iva Zanicchi : "Frank Sinatra mi invitò in albergo. Ma io mandai la mia amica" : Iva Zanicchi e quell’incontro mancato con Frank Sinatra. “Mi aspettava nella sua suite, ma non andai”, ha rivelato la cantante nel corso dell’ultima puntata de La Repubblica delle donne.L’episodio risale a tanti anni fa, quando l’aquila di Ligonchio si trovava in tournée negli Stati Uniti con Gianni Morandi. “Un impresario calabrese generosissimo venne da me e mi spiegò che le cose stavano andando bene. Mi disse: ‘ ti regalo quello che ...

Iva Zanicchi a Sanremo Roberto Benigni mi disse una cosa mostruosa : Anche se è passato tanto tempo Iva Zanicchi riprende un episodio a lei spiacevole accaduto nel 2009. Lo fa durante l’undicesima puntata di “La repubblica delle donne”. La vicenda cui la cantante fa riferimento è il caso “Ti voglio senza amore” nel Sanremo di 10 anni fa in cui l’allora super ospite Roberto Benigni prese in giro il testo del brano, a suo dire troppo esplicito poiché si parlava di un argomento per adulti come il ...

