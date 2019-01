Italia e 14 Stati si adeguino a regole su appalti

Il servizio di giochi in streaming PlayStation Now sta arrivando in Italia : Il 2019 dei giocatori PlayStation inizia carico di speranze per il futuro. Dopo alcune indiscrezioni circolate qualche settimana fa, Sony ha infatti annunciato di avere intenzione di portare il suo servizio di giochi in streaming PlayStation Now in svariati Paesi europei, tra i quali è inclusa anche l’Italia. I dettagli, disponibili sul blog dell’azienda, in realtà sono scarsi: Sony non ha infatti comunicato con precisione quando ...

L'evasione può costare 825 miliardi agli stati Ue. Maglia nera? L'Italia : rapporto della commissione europea 21 settembre 2018 Evasione Iva di 36 miliardi in Italia nel 2016, un quarto del totale in Ue Il peso dell'economia-ombra sulla crescita Il report, spiega Murphy al ...

Le parole più cercate su Google in Italia nel 2018. Ecco le statistiche ufficiali : Mondiali di Russia, Royal Wedding, Cristiano Ronaldo, Sergio Marchionne tra le parole più cercate su Google: la classifica

Poste Italiane : buoni fruttiferi cointestati - rimborso al superstite. La sentenza : Poste Italiane: buoni fruttiferi cointestati, rimborso al superstite. La sentenza rimborso buoni fruttiferi cointestati Ancora un caso di giurisprudenza per Poste Italiane relativo al rimborso dei buoni fruttiferi, stavolta cointestati. E dunque al diritto di rimborso per il destinatario superstite nel caso l’altro sia deceduto. A sancire l’ultima sentenza ci ha pensato il Tribunale di Vercelli in data martedì 17 luglio 2018, obbligando di ...

PlayStation Now è ufficialmente in arrivo in Italia : Dopo le tantissime voci sull'arrivo di PlayStation Now in Italia, ora, finalmente, ci siamo!Grazie a PlayStation Blog, apprendiamo che il servizio di Sony sta per arrivare nel nostro paese, oltre che in Spagna,Portogallo, Danimarca, Norvegia, Finlandia e Svezia.Inoltre, già da ora, è possibile iscriversi alla beta pubblica che prenderà il via a inizio febbraio, con la possibilità di "accedere a oltre 600 giochi sul servizio di streaming ...

Dilaga l'epidemia degli oppioidi negli Stati Uniti. E in Italia? : Un report torna a far luce su una delle più grandi minacce alla salute pubblica che da anni imperversa negli Usa: la crisi degli oppiodi

Dilaga l’epidemia degli oppiodi negli Stati Uniti. E in Italia? : (Foto via Pixabay) La crisi degli oppioidi negli Usa, purtroppo, fa ancora notizia. Lo fa con la pubblicazione del report del National Safety Council relativo ai rischi di morte prevenibili per la popolazione americana. Dal documento emerge infatti come non solo il rischio di morire per overdose accidentale da oppioidi svetti al quinto posto nella classifica delle morti prevenibili (guidata da malattie cardiovascolari, tumori e malattie ...

Conto corrente Poste Italiane e banca per protestati - come ottenere l’Iban : Conto corrente Poste Italiane e banca per protestati, come ottenere l’Iban Conto corrente per protestati e Iban, si può ottenere? L’ apertura di un Conto corrente non è sempre una operazione semplice. Ma è una materia con cui molti italiani si trovano per forza di cosa a confrontarsi. A maggior ragione in virtù delle limitazioni in vigore rispetto all’ uso dei contanti. Al momento la normativa vieta l’ uso dei contanti per somme superiori a ...

L'ex Br Lojacono : 'L'Italia non vuole che altri Stati infilino il naso nel caso Moro' : Dopo l'arresto di Cesare Battisti, in questi giorni l'attenzione si è spostata sugli altri terroristi fuggiti per evitarsi il carcere. Tra i principali c'è sicuramente Alvaro Lojacono che, in una serie di interviste ora ha dichiarato quali sono le sue idee sulla situazione politica odierna. Inoltre ha anche rivelato alcune opinioni sugli eventi del passato che segnarono la sua esistenza. Lojacono dichiara: 'L'Italia non ha mai richiesto la mia ...

Il «caso Dominici» : Italia-Usa - solo andata per la statistica romana : Lancino una o due grandi iniziative nei temi in cui scienza e mercato si incontrano: i dati, ad esempio, lo abbiamo detto, che poi vuol anche dire intelligenza artificiale. Le facoltà di statistica e ...

L'annuario Statistico Istat 2018 e lo stato di salute dell'Italia : Il consueto Annuario Statistico Italiano di Istat, recentemente pubblicato, consente di riflettere su alcuni dati interessanti relativamente alla condizione sociale ed economica del nostro Paese.La popolazione italiana nel 2017 si è contratta dello 0,2%, registrando dunque un ulteriore calo delle nascite riscontrato soprattutto nelle aree di collina e di montagna, mentre è interessante il dato relativo alla crescita della ...