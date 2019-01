Italia condannata per l' Ilva

Italia condannata a risarcire Amanda Knox - Cedu : "Non garantiti i suoi diritti" : La Corte europea dei Diritti umani ha condannato l'Italia per violazione dei diritti della difesa in merito al processo per la morte di Meredith Kercher. La Corte ha rilevato, su un ricorso di Amanda Knox, l'assenza di legali e interpreti. L'Italia dovrà corrisponderle 18.400 euro.L'ex studentessa americana è stata imputata con Raffaele Sollecito per l'omicidio di Meredith. I due sono stati assolti in via definitiva dall'accusa di ...