Isola dei Famosi | Taylor Mega non indossa il costume La Gialappa' s | Con i suoi

Isola dei Famosi 2019 - Jo Squillo non è partita per l'Honduras a causa di problemi familiari : Era una delle concorrenti più attese, soprattutto dopo averla vista all'opera nell'edizione de La Fattoria, andata in onda su Canale 5 nel 2005, durante la quale riuscì a violare tutte le regole possibili e immaginabili, arrivando all'inevitabile squalifica.Purtroppo, la cantante Jo Squillo, una delle concorrenti annunciate della quattordicesima edizione de L'Isola dei Famosi, iniziata ufficialmente giovedì 25 gennaio 2019, non è partita per ...

Alessia Marcuzzi svela perché Jo Squillo non è all’Isola dei Famosi : Jo Squillo assente all’Isola dei Famosi: l’annuncio di Alessia Marcuzzi Dopo aver presentato tutti i naufraghi dell’Isola, Alessia Marcuzzi ha spiegato il perchè sull’assenza di Jo Squillo. La bionda presentatrice ha infatti affermato in diretta che tutti si saranno sicuramente chiesti il perchè la famosa cantante non si sia ancora buttata dall’elicottero, come hanno fatto la maggior parte dei concorrenti, o ...

Isola dei Famosi : Alba Parietti commette una clamorosa gaffe : Alba Parietti fa un incredibile errore a L’Isola dei Famosi La prima puntata della quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi è iniziata già da un po’, e il primo momento trash che ha già fatto impazzire il popolo del web l’ha regalato l’opinionista Alba Parietti. Cosa ha detto? Subito dopo la clip di presentazione del concorrente Paolo Brosio, in studio hanno delineato un po’ il suo profilo, parlando ...

Isola dei Famosi 2019 - prima puntata in diretta : Jo Squillo assente : Alessia Marcuzzi - prima puntata Isola dei Famosi 2019 Ci siamo: riparte l'Isola dei Famosi 2019 e qui su DavideMaggio.it torna l'appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade nel corso della prima puntata. Isola dei Famosi 2019: la diretta minuto per minuto della prima puntata 21.43: La storica voce dell'Isola dà il via alla quattordicesima edizione. 21.45:

L'Isola dei Famosi è il reality show in onda su Canale 5, condotto in prima serata da Alessia Marcuzzi, con la partecipazione di Alba Parietti e Alda D'Eusanio, nel ruolo di opinioniste, e della Gialappa's Band.Isola dei Famosi 2019: le anticipazioni della prima puntataQuesta sera avrà inizio la quattordicesima edizione de L'Isola dei Famosi.I concorrenti sono i seguenti: Sarah Altobello, Paolo Brosio, Kaspar Capparoni, Grecia

Isola dei Famosi 2019 - tutti pazzi per Taylor Mega e la sua sexy canotta bagnata : L'arrivo di Taylor Mega sull' , che seguiamo in diretta su ha fatto letteralmente impazzire i social. Il motivo? La sexy canotta bagnata che ha mostrato qualcosa di troppo e che non è passata ...

Isola dei Famosi 2019 : come si vota da casa : Isola dei Famosi 2019 come ogni Isola dei Famosi (e reality in generale) che si rispetti, anche quest’anno sarà il pubblico da casa a stabilire, di volta in volta, i vari eliminati, fino alla proclamazione del vincitore. Il programma propone un sistema di voto multipiattaforma, con una novità rispetto alla passata edizione: per la prima volta si potranno esprimere le proprie preferenze anche attraverso TV connesse. Isola dei Famosi 2019: ...

Isola dei famosi 2019 - diretta prima puntata : i naufraghi sbarcano - ad accoglierli Filippo Nardi : La quattordicesima edizione dell'Isola Dei famosi 2019 è iniziata. Su Leggo.it la diretta minuto per minuto della 14ma puntata condotta da Alessia Marcuzzi. I naufraghi vip in...

Isola dei Famosi – Ghezzal snobba Cassano : “ho avuto più donne di lui” : L’ex calciatore Ghezzal sbarca a L’Isola dei Famosi e vanta le sue conquiste amorose, la frecciatina a Cassano L’esordio della 14ª edizione de L’Isola dei Famosi fa sbarcare Ghezzal in Honduras. Prima di iniziare una nuova avventura, l’ex calciatore del Parma ha sottolineato le sue qualità da latin lover e le sue passate conquiste amorose. Ghezzal si è confrontato ad Antonio Cassano, noto per aver ammesso di ...

Questa sera riparte l'Isola dei famosi e qui su Blasting News torna la diretta, per seguire ed informare in tempo reale tutti gli appassionati del reality su tutto quello che succede durante la primissima puntata. Anticipazioni della prima puntata 24 gennaio 2019 Questa sera alle ore 21:30 su Canale 5, Alessia Marcuzzi tornerà al timone dell'Isola dei famosi. Quest'anno la bionda conduttrice sarà affiancata dalle due opinioniste Alba Parietti e

Isola dei FAMOSI 2019/ Diretta e concorrenti 1ª puntata : i riti scaramantici di Alda D'Eusanio : ISOLA dei FAMOSI 2019, Diretta, concorrenti e anticipazioni prima puntata 24 gennaio: Alessia Marcuzzi presenta tutte le novità della nuova edizione.

Isola dei Famosi 2019 - prima puntata in diretta : chi saranno i primi nominati? : Isola dei Famosi 2019 Ci siamo: riparte l'Isola dei Famosi 2019 e qui su DavideMaggio.it torna l'appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade nel corso della prima puntata. Isola dei Famosi 2019: anticipazioni prima puntata In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.30 circa, Alessia Marcuzzi conduce la prima puntata dell'Isola dei Famosi 2019. Con lei in studio,