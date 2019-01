Isola dei Famosi 2019 | Grecia Colmenares naufraga

Isola dei Famosi 2019 : cast - concorrenti e tutte le anticipazioni : Al via giovedì 24 gennaio la quattordicesima edizione del reality show di Canale 5. Alla conduzione Alessia Marcuzzi con la...

ALESSIA MARCUZZI/ 'Sarà un'isola piratesca - la prova più dura? Quella mentale...' - Isola dei Famosi 2019 - : ALESSIA MARCUZZI conduce l'Isola dei Famosi 2019 per la quinta stagione consecutiva. Ecco cosa ha raccontato della nuova edizione, del cast e della...

Isola dei famosi – Chi è la fidanzata di Aaron Nielsen? Tra skate e viaggi : ecco Francesca La Selva [GALLERY] : Francesca La Selva: ecco chi è la fidanzata di Aaron Nielsen, il figlio di Brigitte, in Honduras per l’edizione 2019 de L’Isola dei famosi E’ tutto pronto in Honduras per l’edizione 2019 de L’Isola dei famosi: i concorrenti vip sono partiti da qualche giorno ormai per iniziare questa nuova appassionante avventura. Litigi, nuove amicizie e tanto altro: i telespettatori non vedono l’ora di scoprire come si ...

Isola dei Famosi 2019 - Marina La Rosa naufraga : Marina La Rosa è tra le naufraghe della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, in onda da stasera in prima serata su Canale 5.Nata a Messina il 21 gennaio 1977 (ha da poco compiuto 42 anni), Marina La Rosa è nota per essere stata tra le prime inquiline ad entrare nella casa del Grande Fratello nel 2000. In quella occasione ottenne l'appellativo di "Gatta Morta". Prima di entrare nel reality e dopo il diploma al liceo linguistico, la siciliana ...

Isola dei Famosi - le anticipazioni della prima puntata - stasera su Canale 5 : Al via la quattordicesima edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi con Alba Parietti e Alda D’Eusanio.

Isola dei Famosi - Taylor Mega : 'Ho rapporti intimi almeno 5 volte al giorno' : Taylor Mega si appresta a sbarcare sull'Isola dei Famosi in partenza giovedì 24 gennaio in prima serata su canale 5 ma prima di volare in Honduras, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Diva e Donna dove ha svelato i suoi lati più intimi e piccanti. L'influencer diventata famosa sui social per i suoi scatti bollenti, parlando del suo rapporto con il denaro ha svelato di essere molto spendacciona e di non badare a spese: "Per i miei ...

Isola dei Famosi – Chi è il fidanzato di Taylor Mega? Tony Effe - trapper della Dark Polo Gang tra ghiaccio e… Bufu [GALLERY] : Tony Effe il chiacchierato fidanzato della concorrente dell’Isola dei Famosi Taylor Mega: membro della Dark Polo Gang con un passato da attore Fra i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2019 spicca la splendida Taylor Mega. La modella italiana, salita alla ribalta delle cronache rosa per un presunto flirt con Briatore, ha guadagnato molto in fretta grande popolarità. La 24enne friulana, seguitissima sui social, è finita al centro di ...

Isola dei Famosi 2019 - Taylor Mega : “Non vivo senza sesso. Mi piace farlo anche 5 volte al giorno. Con Sfera Ebbasta? Una storia vera ma ero troppo eccessiva per lui” : Taylor Mega, nome d’arte di Elisia Todisco, è tra i concorrenti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. La bionda venticinquenne spopola su Instagram, dove conta più di un milione di follower, e i giornali di gossip si sono occupati di lei per un flirt con l’imprenditore Flavio Briatore. anche per una relazione con il trapper Sfera Ebbasta: “Abbiamo litigato quando un giorno sono partita all’improvviso per Dubai ...

Isola dei Famosi - l’indiscrezione di Alessia Marcuzzi su Flavia Vento : L’Isola dei Famosi sta per tornare e già impazza il gossip grazie ad un’indiscrezione di Alessia Marcuzzi su Flavia Vento. La conduttrice dello show infatti ha lasciato intendere che la modella potrebbe tornare sul piccolo schermo dopo una lunga assenza diventando una naufraga dell‘Isola dei Famosi. Ma andiamo con ordine. Fra le novità della 14esima edizione del reality ci sono le polene. Si tratta di concorrenti che in passato ...

