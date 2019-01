Ires sul terzo settore | torna al 12% l’aliquota che era raddoppiata | sì all’emendamento

Terzo settore - salta il raddoppio Ires. L'imposta sul non profit torna al 12% : salta il raddoppio dell'Ires per il Terzo settore, quell'incremento della tassazione per gli enti non profit che lo stesso governo aveva riconosciuto essere un errore inserito nella manovra. La ...

Cancellato il raddoppio delle tasse sul volontariato : Ires per il no profit torna al 12% : La cosiddetta tassa sulla bontà è stata cancellata. Un emendamento al dl Semplificazioni, con cui si prevedeva il ripristino dell'Ires al 12% per il terzo settore, è stato approvato in commissione al Senato. La proposta di modifica era stata presentata dal capogruppo del Pd, Andrea Marcucci, e poi sottoscritta dagli altri gruppi.Continua a leggere

Decreto semplificazioni : via la tassa sulla bontà - aliquota Ires 2019 al 12% - : La norma - che aveva fatto molto discutere - era stata inserita nella Legge di Bilancio ed è stata cancellata dopo la presentazione di un emendamento del Pd

Ires sul NON PROFIT/ La svolta possibile oltre la retromarcia fiscale : Il Terzo settore ha molte anime, che sanno però lavorare insieme. Perché in Italia siano introdotte norme il più possibile tese al bene delle persone

Volontariato - vertice a Roma per la tassa sulla bontà : il governo apre alle modifiche sull'Ires : "Positivo e costruttivo". Così è stato definito il vertice di giovedì 10 gennaio a Palazzo Chigi fra la delegazione del Forum del terzo settore e altri rappresentanti del non profit con il governo ...

Il Governo fa dietrofront e applica lo sconto sull'Ires per gli enti no profit. Conte vede il Terzo Settore : "Subito il regime agevolato" : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha ricevuto questa mattina a palazzo Chigi una delegazione del Forum del Terzo Settore e i rappresentanti di Emergency, Caritas italiana, Comunità di Sant'Egidio e Cottolengo, organizzazioni non profit che svolgono nel Paese numerose attività di grande rilievo in ambito sociale.L'incontro, a cui era presente anche il sottosegretario al Lavoro con delega al Terzo Settore Claudio Durigon, ...

Ires sul terzo settore - Durigon : “Trovate coperture per evitare aumento. Intervento nel primo decreto utile” : Sono state trovate le coperture per evitare il raddoppio dell’Ires dal 12 al 24% sulle attività del terzo settore introdotto in manovra. E per concretizzare la retromarcia promessa subito dopo Natale dal premier Giuseppe Conte e dai due vicepremier si interverrà “nel primo decreto utile”. E’ stato il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon ad annunciare che le coperture ci sono, lasciando palazzo Chigi dopo ...

Quel pasticciaccio brutto dell’Ires sul volontariato : (Foto: Tiziana Fabi/Getty Images) Dunque di 28 dicembre ci tocca ascoltare prima l’abominio dell’ormai incorreggibile Laura Castelli, miracolo politico che non si sa come abbia fatto ad arrivare al ministero dell’Economia. Potrebbero invitarla in qualche università come caso studio. Poi la retromarcia di un altro miracolo politico tutto italiano, Luigi Di Maio, il capo del Movimento 5 Stelle che se ne fa sfuggire sotto il naso una dietro ...

Manovra - Tria in commissione : miglior risultato possibile. Di Maio : cambieremo Ires su non profit : In vista dell’ok definitivo al ddl di bilancio le opposizioni danno battaglia. Fi e Pd chiedono più tempo per esaminare il testo e valutano colloquio con Mattarella. I dem annunciano ricorso alla Consulta: il governo Conte ha palesemente violato la Carta...

Più tasse sul volontariato - la marcia indietro di Di Maio e Salvini sull'aliquota Ires : Più tasse sul volontariato, la norma inserita in Manovra penalizza i volontari La Manovra economica che a breve dovrà essere approvata contiene una norma che colpisce il mondo del volontariato e che ha fatto gridare " vergogna " da più parti. Ci riferiamo al raddoppio dell'aliquota Ires che dovranno pagare le associazioni no profit: un tempo beneficiarie di un'...

Manovra - sprint finale con retromarcia sull'Ires. Tria stasera riferisce in Commissione : L'annuncio del premier sulla scia delle polemiche e proteste provenienti da Chiesa e Terzo settore. Proteste delle opposizioni che chiedono ulteriori chiarimenti - A gennaio il governo porrà mano alle ...

Governo - l'Ires sul no profit cambierà : ANSA, - ROMA, 27 DIC - La misura della manovra che ha raddoppiato l'Ires per il no profit "cambierà" a gennaio, "nel primo provvedimento utile". Lo annunciano, dopo le proteste degli ultimi giorni, il ...

Più tasse sul volontariato. Il governo fa retromarcia sull'Ires : "Cambieremo la norma" : ... 'Le iniziative di solidarietà degli enti non profit anche alla luce del principio di sussidiarietà, rappresentano uno strumento essenziale per un'efficace politica di inclusione sociale e di ...

