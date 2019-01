Iran | allarme per Teheran | la capitale sta sprofondando | spaccature e voragini profonde

Allarme fegato : NASH malattia più diffusa al mondo - nel 2020 ne soffr Iran no 3 miliardi di persone : fegato SOTTO ANALISI ALL’UNIVERSITA’ DI MILANO – Si conclude oggi presso l’Università di Milano la due giorni di congresso sulla Steatosi Epatica, fegato Grasso o NAFL (Non Alcoholic Fatty Liver) organizzato dal GIS- NASH , il Gruppo Italiano di Studio della NASH nelle malattie infettive, sotto l’egida della Società Italiana di Malattie Infettive – SIMIT. Il GIS raccoglie specialisti di diverse estrazioni: ci sono ovviamente infettivologi, ...

Nuclerare - Iran : “Allarme missili Teheran” : “Le attività missilistiche Iraniane non sono diminuite dopo l’entrata in vigore dell’accordo sul nucleare: sono invece aumentate”. Lo ha detto il Segretario di Stato americano Mike Pompeo in Consiglio di Sicurezza all’Onu. Pompeo ha detto che i missili Iraniani sono gia’ in grado di colpire capitali come Atene, Sofia, Bucarest e altre grandi citta” europee. L'articolo Nuclerare, Iran: “Allarme ...