Inter | con De Paul un tridente da tango dei sogni

In Venezuela - Guaido’ contro Maduro. E la comunità Internazionale si divide : La comunita' internazionale si e' spaccata dopo l'autoproclamazione del leader dell'opposizione Venezuelana, Juan Guaido', a presidente ad interim del Venezuela, in aperta sfida a Nicolas Maduro. Da una parte, Cina, Russia e Turchia si schierano con il capo dello Stato e condannano le "ingerenze esterne"; dall'altra, Stati Uniti, Europa e diversi Paesi sudamericani appoggiano il presidente del Parlamento e capo dell'opposizione, salutando il suo ...

Calciomercato Inter - prosegue la trattativa con il Southampton per Cedric Soares : nuovi contatti positivi tra le parti : Il club nerazzurro si avvicina sempre più al giocatore del Southampton, società con cui sono stati avviati ieri i contatti L’Inter lavora per rinforzare il proprio reparto difensivo, avvicinandosi sempre più a Cedric Soares. Secondo quanto riferito da Sky Sport, nuovi contatti abbastanza positivi sono avvenuti oggi tra il club nerazzurro e il Southampton, società proprietaria del cartellino e pronta a dare il proprio via libera per ...

Forum - il giudice Francesco Foti sospeso : guaio con la giustizia - la pesantissima Intercettazione : La procura di Catania ha intercettato l’avvocato Francesco Foti, il noto giudice di Forum, mentre parlava con Mariolino Leonardi, civilista catanese ora in carcere con l’accusa di riciclaggio e bancarotta. Come riporta corriere.it, i due avrebbero discusso di soldi da riciclare, precisamente di "fal

Calciomercato Inter : conferme per Cedric Soares : Calciomercato Inter: conferme per Cedric Soares Circola da ieri la voce secondo cui l’Inter – non convinta di riscattare Vrsaljko dall’Atletico Madrid – abbia puntato con fermezza il terzino portoghese attualmente al Southampton Cedric Soares. L’ex Sporting Lisbona è fuori dai piani di Ralph Hasenhuttl, tecnico dei Saints che da quando è arrivato si è imposto escludendo dai suoi piani futuri diversi ...

A distanza di un anno dal rilascio ufficiale di WhatsApp Business e dopo essere arrivati a quasi 5 milioni di utenti, il team […]

Forti raffiche di vento : numerosi Interventi nel Grossetano - disagi nei collegamenti con la Sardegna : numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per il forte vento oggi in provincia di Grosseto: una squadra è intervenuta anche per la neve su alberi e rami pericolanti. Una pianta è caduta sulla sede stradale sulla SP135 località Prato della Contessa, mentre sulla SP6 in via Fratelli Rosselli a Santa Fiora un abete di circa 20 metri si è piegato pericolosamente sopra una casa. Si segnalano altri interventi simili per piante e rami pericolanti a ...

Intercettato mentre parla con un avvocato arrestato : il giudice Foti sospeso da Forum : Francesco Foti, giudice di Forum, è stato sospeso dalla trasmissione in onda sule reti Mediaset per volere della società di produzione "temporaneamente e in via precauzionale" dopo che il suo nome è finito in un'inchiesta condotta dalla Procura di Catania che ha portato all'arresto di un avvocato per bancarotta e riciclaggio. Lui si difende: "Mai coinvolto nella vicenda. Ho visto quell'uomo solo una volta".Continua a leggere

Carige - audizione in commissione Finanza : la Consob si difende : «La nostra vigilanza è stata inInterrotta» : audizione in commissione Finanza per i vertici dell’Autorità di vigilanza: «Sono stati attivati tutti i nostri poteri di indagine, anche ispettivi»

Il Venezuela si sveglia con due presidenti. Tra l’incognita dell’esercito e il rischio di un Intervento degli Stati Uniti : Quella di giovedì sarà una giornata cruciale per il Venezuela: il Paese si sveglia con due presidenti, spaccato su due fronti, e non è facile immaginare quali saranno le evoluzioni. Anche se non è la prima volta l’opposizione anti-chavista cerca di rovesciare il governo guidato da Nicolas Maduro, questa volta ci sono alcuni fattori che possono segnare la differenza: l’appoggio internazionale e il ruolo dei militari. Dopo che ...