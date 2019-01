Inter | c' è l' accordo con Cedric Soares | si attende la risposta del Southampton

Inter-Udinese : accordo per De Paul - vestirà nerazzurro nella prossima stagione (RUMORS) : Sarebbe stata trovata nelle scorse ore l'intesa fra Inter e Udinese: la società milanese avrebbe messo le mani su un giovane gioiello argentino, militante nelle fila della formazione di Davide Nicola: Rodrigo De Paul. Classe '94 e nazionalità argentina, il ventiquattrenne metterà le sue capacità a disposizione della squadra nerazzurra a partire dal prossimo luglio. Con ottimo controllo palla, rapidità di passo e dribbling, oltre che buon tiro ...

Calciomercato Inter - colpo De Paul! Arriva a luglio : accordo con l’Udinese : Calciomercato Inter – Beppe Marotta scatenato sul Calciomercato. L’amministratore delegato dell’area sport nerazzurra infatti, pur restando praticamente fermo per quanto riguarda l’attuale sessione di mercato, sembra essere particolarmente attivo in vista di quella estiva. Incassato l’acquisto del giovane e talentuoso portiere del Cruzeiro, Gabriel Brazao, e soprattutto a un passo dall’ingaggio di Diego Godin, ...

Ag. Zapata : 'Inter in estate? Grandissimo club - ma non c'è nessun accordo!' : Se un domani dovessero presentarsi delle possibilità convenienti per calciatore e società potremmo parlarne, ma oggi il mondo di Duvàn si chiama solo ed esclusivamente Atalanta. E vuole dare il ...

Icardi-Inter - ingaggio e nuova clausola : così l'accordo è possibile : Dalle nubi delle settimane scorse all'ottimismo manifestato ieri sera a Tiki Taka: il rinnovo di contratto di Icardi con l'Inter si farà, Wanda Nara è stata molto chiara al riguardo . Ma cosa si cela ...

Ag. Duvan Zapata : 'Inter? Smentisco categoricamente accordo per luglio' : Se un domani dovessero presentarsi delle possibilità convenienti per calciatore e società potremmo parlarne, ma oggi il mondo di Duvan si chiama solo ed esclusivamente Atalanta. E vuole dare il ...

Accordo Veneto-Terna : sottoscritto piano di Interventi per favorire sicurezza - efficienza e sostenibilità della rete elettrica : Il Governatore della Regione del Veneto, Luca Zaia, e l’Amministratore delegato di Terna, Luigi Ferraris, hanno firmato oggi un Accordo di programma per interventi straordinari per la sicurezza del sistema elettrico e lo sviluppo del territorio regionale. L’obiettivo è quello di favorire la promozione dello sviluppo sostenibile del Veneto e il rilancio economico e sociale delle aree colpite dagli eccezionali eventi atmosferici del novembre 2018 ...

Barella all'Inter/ Calciomercato - accordo vicino col Cagliari : la "chiave" è Nandez : Barella all'Inter: ultime notizie di Calciomercato. accordo vicino col Cagliari: la "chiave" per chiudere l'operazione è Nandez del Boca Juniors

Piatek - ad un passo l'accordo Milan-Genoa. L'Inter rilancia per Barella : Piatek-Milan, ci siamo quasi. Il Genoa, rappresentato dal dg Perinetti e dall'ad Alessandro Zarbano, ha incontrato oggi pomeriggio a Milano il dt rossonero Leonardo, insieme all'agente nonché ...

CF : accordo quadro - al via incontri con cerchie Interessate : ... la Conferenza dei Governi cantonali, i partiti politici con un gruppo parlamentare, sindacati e organizzazioni dei datori di lavoro, i rappresentanti dell'economia e la comunità scientifica. Parole ...

Prevenzione e contrasto del terrorismo Internazionale - accordo tra Sant'Anna e Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo : Il nuovo progetto di cooperazione, che coinvolge diversi altri partner internazionali, vede impegnati anche altri docenti e ricercatori dell'Istituto Dirpolis , Diritto, Politica, Sviluppo, della ...

PharmaNutra : accordo con Trigen Pharma International per distribuzione prodotti linea Sideral® in Pakistan : Con una popolazione superiore ai 200 milioni di persone, il Pakistan è il sesto Stato più popoloso al mondo, in cui il settore farmaceutico rappresenta uno dei settori a maggior espansione, con un ...

Inter - Godin ad un passo : accordo vicino per la prossima stagione (RUMORS) : L'Inter ha cominciato a muoversi già in vista della prossima stagione. Sia il direttore sportivo, Piero Ausilio, che l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, recentemente hanno dichiarato come siano già al lavoro per rinforzare la squadra nerazzurra, solo con grandi rinforzi. L'intenzione del club meneghino, infatti, è quello di ridurre il gap dalla Juventus e questo è stato ribadito anche nel vertice tra Suning e l'ex dirigente proprio dei ...

Inter - convocata Wanda. Icardi - l'accordo è un rebus : Il giorno X sarà all'inizio della prossima settimana. L'incontro tra l'Inter e Wanda Nara era già in agenda, ma adesso Beppe Marotta, che un contatto diretto con la moglie-agente di Maurito sul tema ...

Accordo Bmw-Teatro San Carlo : in arrivo artisti Internazionali : ... più in generale, avvicinare i nostri clienti alla cultura e all'arte: a tal fine sono previste visite guidate della struttura per i figli dei nostri clienti e biglietti per gli spettacoli della ...