Inondazioni e frane in Indonesia | almeno 30 morti e 20 dispersi

Inondazioni e frane nelle Filippine : la tempesta “Usman” ha causato almeno 85 morti : La tempesta Usman ha causato almeno 85 morti nelle Filippine: lo hanno reso noto le autorità. Le piogge torrenziali hanno causato Inondazioni e innescato smottamenti e frane. La popolazione è stata colta impreparata dalla depressione tropicale Usman perché non è stata classificata come tifone, e di conseguenza non era stata emessa allerta. Inoltre, durante le feste natalizie molti non hanno preso le precauzioni abituali nell’arcipelago, ...