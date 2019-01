In uscita l' album colonna sonora del film ' Hitler contro Picasso e gli altri'

Ariana Grande ha svelato la tracklist del nuovo album “Thank U - Next” in uscita a febbraio : 12 canzoni The post Ariana Grande ha svelato la tracklist del nuovo album “Thank U, Next” in uscita a febbraio appeared first on News Mtv Italia.

Parole Nuove è l’album di Einar Ortiz in uscita a febbraio con il brano di Sanremo e Centomila Volte : Parole Nuove è l'album di Einar Ortiz in uscita il 15 febbraio, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2019 nella categoria dei Campioni. Einar Ortiz è tra i vincitori di Sanremo Giovani e con Mahmood si è aggiudicato a dicembre la possibilità di calcare il palco del Teatro Ariston con i Big in gara nella kermesse canora affidata, per il secondo anno consecutivo, a Claudio Baglioni. Parole Nuove è il primo disco di Einar, dopo l'Ep ...

Cenerentola e altre storie è il nuovo album di Enrico Nigiotti in uscita dopo Sanremo 2019 : Il nuovo album di Enrico Nigiotti è Cenerentola e altre storie. L'artista di Livorno è quindi pronto a tornare sul campo appena dopo la conclusione del Festival di Sanremo 2019 al quale parteciperà con il brano Nonno Hollywood. La data di uscita della sua nuova prova di studio è prevista per il 15 febbraio ma non si tratterà di un album completamente nuovo, bensì di un repack del suo ultimo lavoro - Cenerentola - che ha rilasciato nel mese ...

Camila Cabello : a un anno dall'uscita - il suo primo album ha ottenuto un nuovo traguardo : Wow!

Luis Fonsi : la tracklist del nuovo album "Vida" in uscita a febbraio : Take a look ;)

In arrivo il nuovo album di Adriano Celentano per Adrian : tracklist e cover del cofanetto in uscita : Il nuovo album di Adriano Celentano arriva con la messa in onda di Adrian, attesa serie evento che Canale5 ha deciso di trasmettere a partire dal 21 gennaio. La data di uscita del cofanetto è invece prevista per il 25 gennaio. Il cofanetto sarà quindi composto da un doppio album nel quale sono inseriti alcuni dei più grandi successi dell'artista milanese, comprese le colonne sonore di Adrian che l'artista ha curato personalmente con la ...

Ligabue - domani venerdì 11 esce il singolo Luci d'America tratto dal nuovo album in uscita a marzo : Luciano Ligabue inizia il proprio 2019 con un grande ritorno: da domani, infatti, uscirà il singolo Luci d'America , il primo brano estratto dal nuovo album di inediti, in uscita a marzo. venerdì 11 ...

Justin Bieber : il 2019 potrebbe essere l'anno di uscita del nuovo album! Ecco l'indizio : Finger crossed

La musica che ascolteremo nel 2019 : gli album in uscita - : In attesa che il Festival di Sanremo con i suoi 24 artisti in gara arrivi a monopolizzare per settimane l'attenzione del pubblico, vediamo che cosa ci riserva il mondo del pop . I punti fermi sono pochi: le case discografiche devono ancora svelare ufficialmente le loro carte per l'anno nuovo. Ma qualche idea, basata sulle indiscrezioni ricorrenti degli addetti ...

Musica 2019 - tutti gli album in uscita a gennaio : Anno nuovo, Musica nuova: come ogni mese, il venerdì è il giorno delle uscite discografiche. Per gennaio 2019, la selezione degli album in uscita si concentra nella seconda parte del mese, ma con dischi molto interessanti. Tra gli artisti internazionali, arriva il nuovo lavoro di Santana, che dopo anni di silenzio rilascia un nuovo EP di 5 tracce ispirate alla visione del dipinto Mona Lisa al Louvre. Poi ci sono i Backstreet Boys, che ...

Svelata la data d’uscita del nuovo album di Ariana Grande Thank You Next a gennaio 2019? : Che sia atteso a breve non è una novità, ma la data spuntata a sorpresa dopo Natale è una notizia: il nuovo album di Ariana Grande Thank You Next potrebbe uscire già a gennaio 2019, per l'esattezza venerdì 25. L'indicazione arriva da Google e dalla pagina inglese di Wikipedia: entrambe le fonti, a fronte della ricerca del titolo dell'album Thank You Next di Ariana Grande, riportano infatti come data d'uscita il 25 gennaio 2019. Sarebbe ...

Il nuovo album di Tiziano Ferro sarà “il più bello” della sua carriera - parola del manager che svela anche il mese di uscita : Il nuovo album di Tiziano Ferro arriverà nell'autunno del 2019: era già noto. A parlare del nuovo progetto discografico dell'artista di Latina è oggi il suo manager, Fabrizio Giannini, che lo segue ormai da più di un decennio. La produzione di Timbaland sarà il coronamento di un disco ben lavorato che sorprenderà di sicuro i fan. Accennando ai nuovi progetti di Tiziano Ferro con Rolling Stone, Fabrizio Giannini anticipa che l'album sarà ...

Svelata la data d’uscita del nuovo album di Lana Del Rey - Norman Fucking Rockwell? : Spunta una data d'uscita del nuovo album di Lana Del Rey, Norman Fucking Rockwell: atteso per il 2019, il disco potrebbe arrivare già all'inizio della primavera. A dare ai fan di Lana Del Rey una data cui aggrapparsi per il nuovo arrivo sul mercato discografico è il sito web di MTV, che ha annunciato mercoledì 5 dicembre la release dell'album prevista per il 29 marzo. C'è da dire che Lana Del Rey e la sua sua etichetta non hanno ancora ...

Ufficiale la data d’uscita del nuovo album di Fedez - al via il singolare pre-order di Paranoia airlines : La data d'uscita del nuovo album di Fedez è stata rivelata. Ad annunciarla è l'artista di Rozzano, che ha fatto anche sapere che i pre-order ufficiali saranno attivi dal 4 dicembre. Paraonoia airlines uscirà quindi il 25 gennaio ma sarà anticipato da qualcosa di molto speciale. Tutti coloro che effettueranno in pre-order nei punti vendita fisici riceveranno uno speciale "Gratta e Vinci" con il quale potranno vincere una cena con Fedez e ...