In carcere da innocente per 22 anni | ora chiede 66 milioni di euro

In carcere da innocente per 22 anni - ora chiede 66 mln di euro : Giuseppe Gulotta, la cui confessione venne estorta dai carabinieri con minacce e torture, è stato assolto nel 2012

Ventidue anni di carcere da innocente - Gulotta chiede oltre 66 milioni di euro di risarcimento : oltre 66 milioni di euro per aver scontato quasi 22 anni di carcere ingiusto. E' il risarcimento chiesto da Giuseppe Gulotta, vittima di uno degli errori giudiziari più gravi della Repubblica Italiana, depositato al Tribunale di Firenze dagli avvocati Baldassarre Lauria e Pardo Cellini, che lo hanno assistito sin dal processo di revisione. Nell'atto, in cui Gulotta chiede 66.247.839,20 euro, vengono citati, tra gli altri, la presidenza del ...

Usa - accusato di omicidio trascorre 45 anni in carcere - ma è innocente : lo Stato nega il risarcimento : Condannato all'ergastolo per un omicidio che non aveva mai commesso e sbattuto in galera a 26 anni come il peggiore dei criminali, senza speranza alcuna di riabbracciare da uomo libero la moglie e i ...

Bahrein - ex calciatore della nazionale rischia rimpatrio e carcere. Ma è innocente : Da quasi 60 giorni Hakeem al-Araibi langue in una cella della Thailandia in attesa della decisione sulla domanda di estradizione presentata dal suo Paese. In quel paese, il Bahrein, al-Araibi era titolare nella nazionale di calcio. Da quel Paese, nel 2014, è fuggito per evitare di finire in carcere con l’accusa di aver devastato una stazione di polizia. Per dare un’idea di come si svolgono i processi in Bahrein, nel momento in cui ...

Battisti dal carcere - prime ammissioni : 'Non sono innocente - ma non ho commesso quello che mi attribuiscono' : Dal carcere di Oristano dove ha iniziato a scontare l'ergastolo, Battisti dichiara: 'sono malato, sono cambiato, non sono innocente ma non ho commesso quello che mi attribuiscono' . Ancora polemiche ...