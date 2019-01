Il Trono di Spade | cinque curiosità sulla serie tv di Benioff e Weiss

Dubbi sulla durata degli episodi de Il Trono di Spade 8 - HBO non conferma la notizia : oppure è falsa? : Nella giornata di ieri, durante un incontro dei network della televisione francese sarebbe stata svelata la durata effettiva degli episodi de Il Trono di Spade 8. Première Magazine ha seguito l'evento, riportando nel dettaglio tutto il palinsesto delle nuove serie televisive che andranno in onda in Francia nei prossimi mesi. Tra queste ci sarebbe anche l'ottava e ultima stagione dello show fantasy, che debutterà il 15 aprile in contemporanea con ...

Sophie Turner de Il Trono di Spade senza filtri né segreti : a chi ha svelato il finale della serie? : Sophie Turner de Il Trono di Spade è incapace di mantenere un segreto. L'attrice ha candidamente ammesso di aver raccontato il finale della serie a una ristretta cerchia di persone, svelandone il motivo in un'intervista con W Magazine: “Sono tremenda a mantenere segreti. Non credo che le persone mi diranno più qualcosa perché ora sanno che non posso tenerli." La domanda successiva era piuttosto logica, ovvero come sia avvenuta la ...

Kit Harington narcisista - dal set de Il Trono di Spade 8 ha “rubato” qualcosa di curioso su Jon Snow : Rubare un souvenir dal set de Il Trono di Spade 8 è un modo per portare con sé una delle esperienze più belle della propria vita. Forse Kit Harington la pensava esattamente così quando ha deciso di portarsi a casa un curioso oggetto appartenente al suo personaggio, Jon Snow. Intervistato da Zoe Ball nel programma The Zoe Ball Breakfast Show, l'attore ha svelato di aver "rubato" qualcosa di veramente grande dal set de Il Trono di Spade 8 che ...

Finito Il Trono di Spade 8 dove vedremo le star di Westeros? : L’inizio della fine: è un’espressione adatta per Il Trono di Spade 8, la cui premiere fissata per il prossimo 14 aprile coincide anche con il primo dei sei episodi conclusivi dell’intera serie HBO. I fan di Game of Thrones possono trovare qualche consolazione sapendo che è già in lavorazione il prequel-spin-off scritto dallo stesso George R.R. Martin, di cui è appena stato svelato il cast. Anche per i fan ...

Il promo italiano de Il Trono di Spade 8 su Sky Atlantic annuncia la data di messa in onda (video) : Sky Atlantic ha diramato il promo italiano de Il Trono di Spade 8, il primissimo teaser rilasciato dal network HBO proprio qualche giorno fa. I personaggi di Sansa, Arya e Jon Snow accompagnano lo spettatore lungo la cripta di Grande Inverno, dove vengono mostrate le statue dei loro genitori, ma non solo. L'inquietante promo, identico all'originale americano, si conclude con l'annuncio della data di trasmissione in Italia. Sulla pagina ...

Ancora nessun trailer de Il Trono di Spade 8 : l’ottava stagione top secret come Twin Peaks? : Dopo mesi di attese, i fan sperano di poter vedere quanto prima possibile un trailer de Il Trono di Spade 8 che mostri effettivamente immagini inedite dell'ottava e ultima stagione. Finora il pubblico ha invece visto un piccolo teaser che presagisce il destino di Sansa, Arya e Jon Snow (con una strana teoria sull'assenza di Bran), ma non vi è nulla di nuovo. E poi c'è il promo della HBO che anticipa gli show in onda quest'anno sul canale, ed è ...

Foto e trailer di Nightflyers su Netflix - dal 1° febbraio la serie nata dall’autore de Il Trono di Spade (video) : Arriva Nightflyers su Netflix, la nuova serie originale basata su un racconto di George R. R. Martin, che sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 1° febbraio 2019 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, tranne che negli Stati Uniti. Secondo la descrizione ufficiale, la serie è composta da dieci episodi che seguono: Le vicende di otto scienziati anticonformisti e un potente telepatico, che si imbarcano in una spedizione ...

Dov’è Bran nel trailer de Il Trono di Spade 8 - spunta la teoria sul Re della Notte : Il nuovo teaser trailer de Il Trono di Spade 8 sta facendo discutere i fan, che elaborano le teorie più disparate. L'ultima riguarderebbe l'assenza di Bran nel video, uno degli ultimi Stark rimasti ancora in vita. Mentre Jon Snow, Sansa e Arya si trovano nella cripta di Grande Inverno, tra le statue dei loro defunti genitori notano anche delle sculture che li ritraggono. Un terribile presagio? Secondo alcune teorie circolate in rete, Bran ...

