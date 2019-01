Il tribunale dei ministri di Catania ha chiesto l’autorizzazione a procedere contro

Diciotti - tribunale dei Ministri chiede processo per Salvini. Lui : “E’ tutto vero - non siamo su Lercio. Ma io non mollo” : Il Tribunale dei Ministri di Catania ha chiesto l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno Matteo Salvini per la vicenda della nave Diciotti. La decisione del Tribunale dei Ministri arriva dopo la richiesta motivata di archiviazione avanzata dalla procura di Catania. Il ministro dell’Interno ha subito avviato una diretta Facebook: “Ci riprovano – scrive -. Rischio da 3 a 15 anni di carcere per aver ...

