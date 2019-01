Il Segreto | anticipazioni settimana prossima | una grande paura

Il Segreto anticipazioni : SEVERO - primi problemi nella nuova fattoria : Nelle prossime puntate italiane de Il Segreto comincerà un periodo davvero buio per SEVERO Santacruz (Chico Garcia): come abbiamo già potuto anticipare ai nostri lettori, l’imprenditore perderà ogni suo avere e, proprio per tale ragione, dovrà trovare un nuovo lavoro. La storyline verrà così contraddistinta da una serie di colpi di scena… Il Segreto anticipazioni: SEVERO diventa POVERO!!! Le anticipazioni segnalano che SEVERO confesserà ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate dal 28 gennaio al 3 febbraio 2019 : Fernando e Julieta Si Abbandonano alla Passione! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 28 gennaio a domenica 3 febbraio 2019: Julieta va a letto con Fernando. Raimundo giunge ad un manicomio… Anticipazioni Il Segreto: Julieta seduce Fernando per estorcergli informazioni su Saul Ortega! Raimundo, poi, segue il Mesia e resta sorpreso nel vederlo entrare in un ospedale psichiatrico! Adela è ancora molto grave, mentre Severo, Irene e Carmelo danno la caccia al suo stalker, ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di giovedì 24 e venerdì 25 gennaio 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 24 e venerdì 25 gennaio 2019: Leticia, l’amica di Adela, non è mai giunta a Puente Viejo: la donna ha avuto “stranamente” un incidente e ora si trova in ospedale… Carmelo pensa che quello dell’amica di Adela non sia stato un incidente e adesso vuole far avere una scorta a sua moglie… Antolina aspetta un bambino e Isaac è in procinto di scoprire la ...

Il Segreto anticipazioni giovedì 24 gennaio 2019 : Leticia ha un incidente : Mentre cerca di raggiungere Puente Viejo, l'amica di Adela viene coinvolta in un grave incidente. Carmelo sospetta che sia colpa dello stalker della moglie.

Anticipazioni Il Segreto : Emilia e Alfonso - che fine hanno fatto davvero? La verità : Emilia e Alfonso de Il Segreto, cosa nascondono? La verità sulla coppia fuggita in Francia Che fine hanno fatto Emilia e Alfonso? Sappiamo che sono stati rapiti dai soldati del generale Perez De Ayala in Francia. Ma probabilmente questa potrebbe non essere la verità. Si intrecceranno tanti piani a Puente Viejo, come ci fanno sapere […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto: Emilia e Alfonso, che fine hanno fatto davvero? La verità proviene ...

Anticipazioni Il Segreto - Antolina sostiene di essere incinta : Nel corso degli episodi della soap Il Segreto, che vedremo in televisione da domenica 27 gennaio a venerdì 1 febbraio 2019, vedremo Elsa Laguna apprendere, con molto stupore, della gravidanza di Antolina. Inizialmente la donna sceglie il silenzio ma ad un certo punto ha un cedimento del sistema nervoso e si sfoga con Isaac, che ci resta molto male. Antolina è uno dei personaggi chiave di questo periodo, nel contesto de Il Segreto. Il Segreto, ...

Anticipazioni Il Segreto - prossima settimana : Isaac ammette di essere il padre del bambino : Continuano a sorprendere le trame de Il Segreto, telenovela fiore all'occhiello del pomeriggio di Canale 5. Nelle puntate che verranno trasmesse dal 27 gennaio al 1 febbraio, infatti, le novità saranno all'ordine del giorno e riguarderanno molti dei suoi protagonisti. Si parlerà di Elsa, che continuerà ad indagare per capire chi possa essere il padre del bambino che Antolina aspetta. E tali ricerche porteranno a un esito inatteso da parte del ...

Anticipazioni Il Segreto : Alfonso e la moglie scomparsi - Gonzalo sospetta del Mesia : Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, lo sceneggiato spagnolo diretto da Aurora Guerra, che colleziona successi dopo successi. Le trame delle prossime puntate italiane, trasmesse probabilmente a marzo, si soffermano su Gonzalo interpretato da Jordi Coll. L'uomo, infatti, comincerà a dubitare di Fernando Mesia quando si perderanno le tracce di Alfonso e Emilia. Il Segreto: Gonzalo si allea con Raimundo Le trame de Il Segreto, in onda ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 23 gennaio 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 23 gennaio 2019: Raimundo Ulloa (Ramon Ibarra) tenta di capire se nella lettera di Donna Francisca (Maria Bouzas) sia contenuta una richiesta d’aiuto… Isaac (Ibrahim Al Shami) non deve partire più partire per il fronte… Raimundo riesce a decifrare la chiave di lettura della missiva di sua moglie, cogliendo così la parola “Maria”… Da non perdere: diventa fan ...

Il Segreto : cosa nasconde Isaac? - anticipazioni trama puntata martedì 22 gennaio : Nuovo appuntamento nella prima serata del martedì per Il segreto, la soap opera di produzione spagnola che da cinque anni ormai va costantemente in onda sulle reti Mediaset. Normalmente trasmesso nella fascia pomeridiana di Canale 5, una volta alla settimana troviamo la serie in onda anche su ReteQuattro: la nuova puntata è martedì 22 gennaio alle 21.25. Di seguito le anticipazioni. Dove eravamo rimasti: Tutte le trame della ...

Il Segreto anticipazioni : GONZALO pensa che FERNANDO abbia rapito EMILIA e ALFONSO : È in arrivo un nuovo mistero nelle puntate italiane de Il Segreto e ciò coinciderà con l’inaspettato ritorno a Puente Viejo di GONZALO Castro (Jordi Coll). Quest’ultimo, d’accordo con Raimundo (Ramon Ibarra), fingerà di assassinare Francisca (Maria Bouzas) e comincerà a “ricattare” FERNANDO Mesia (Carlos Serrano), il quale cadrà nel tranello del Castro quando accetterà di non denunciarlo per l’omicidio che ha ...

Il Segreto : Saul e Julieta si sposano - dettagli e anticipazioni : anticipazioni Il Segreto puntate spagnole: il matrimonio di Saul e Julieta Grandissime novità per i fan de Il Segreto. Finalmente ci sono ottime notizie, soprattutto per chi si è affezionato a Saul e Julieta. Dall’inizio del loro amore ad oggi, i due sono stati un po’ i nuovi Pepa e Tristan della telenovela spagnola. Nonostante […] L'articolo Il Segreto: Saul e Julieta si sposano, dettagli e anticipazioni proviene da Gossip e ...

Il Segreto e Una Vita Anticipazioni 22 gennaio 2019 : l'appuntamento serale su Rete 4 : Le soap tornano in prima serata su Rete 4 a partire dalle 21.25. Scopriamo insieme le Anticipazioni delle due puntata di stasera:

Il Segreto anticipazioni martedì 22 gennaio 2019 : Adela scopre da dove vengono le lettere minatorie : La maestra, con l'aiuto della Campuzano, formula una valida ipotesi sull'origine delle minacce anonime.