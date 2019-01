Il nuovo campus cinese di Huawei che riproduce le città europee

Reportage dal nuovo campus cinese di Huawei - dove nasce la tecnologia del futuro : Come immaginate una fabbrica cinese di prodotti tecnologici? Se state pensando a un complesso di edifici anonimi e squadrati, affacciati su trafficate strade inquinate, vi sbagliate di grosso. In questi giorni siamo andati in visita al più recente polo produttivo di Huawei, secondo produttore mondiale di smartphone (dati relativi al periodo luglio-settembre 2018). Quello che ci siamo trovati davanti è un mix fra un campus americano e un gradito ...

Cina : nel nuovo campus di Huawei - una piccola Europa hi-tech : Da Verona a Friburgo passando per Oxford, la Borgogna, Lussemburgo o Bruges. Repubblica è entrata, fra i primi media al mondo e con pochissime altre testate italiane, nel nuovo campus del colosso cinese Huawei a Dongguan, sulle sponde del lago Songshan, a un’ora abbondante dal...

Google - nuovo campus a New York : investimento da 1 miliardo : New York, askanews, - Non solo Silicon Valley, Google si espande sulla East Coast. Il colosso di internet ha annunciato di avere intenzione di investire oltre un miliardo di dollari per la creazione ...

Apple - nuovo campus in Texas : 1 miliardo di investimenti e 20mila posti di lavoro : (Foto: Getty Images) Nonostante non siano tempi particolarmente positivi per Apple, il colosso della tecnologia amplia la sua presenza produttiva negli Stati Uniti. Qualche giorno fa, Cupertino ha annunciato di voler investire un miliardo di dollari per la costruzione di un nuovo campus a Austin, in Texas, e nei prossimi cinque anni garantisce la creazione di circa 20mila nuovi posti di lavoro. La Mela esce da un periodo non proprio favorevole ...

Apple ha annunciato la costruzione di un nuovo campus da 1 miliardo di dollari in Texas e altri investimenti negli Stati Uniti : Apple ha annunciato un grande piano di investimenti negli Stati Uniti, a partire dalla costruzione di un nuovo campus da 1 miliardi di dollari ad Austin, in Texas. In città Apple ha già diverse strutture nelle quali sono impiegate circa

Un nuovo campus Apple ad Austin - in Texas - : Il numero complessivo dei dipendenti negli USA, stando a quanto si legge sul sito ufficiale , è pari a 80.000, mentre in tutto il mondo il numero sale a 132.000 contando solo i contratti a tempo ...

Che cosa c’è nel nuovo Lenovo Campus di Pechino : Pechino – La maestosa parete d’arrampicata nella hall del nuovo Lenovo Campus è presa d’assalto a ogni pausa pranzo, con i dipendenti che si cimentano in lezioni, in allenamenti o gara di velocità. Abbiamo avuto l’opportunità di visitare, a Pechino, il recentemente inaugurato complesso di 120.000 metri quadrati che disloca gli oltre 10.000 lavoratori su sei piani e due edifici (quello est e quello ovest) collegati da passaggi sempre in ...