Il Consiglio d' Europa | i politici italiani incitano all' odio

Il Consiglio d'Europa sull'Italia : "Preoccupazione per l'aumento di razzismo e xenofobia" : Il Consiglio d'Europa ha approvato oggi durante l'assemblea parlamentare di Strasburgo il nuovo rapporto del monitoraggio sull'Italia, un'analisi periodica che serve all'organizzazione per verificare che tutti e 47 i Paesi membri stiano rispettando gli obblighi e i doveri che si richiedono. L'Italia non è uno dei Paesi per cui è stata disposta una procedura completa di monitoraggio - come invece sta accadendo per dieci Paesi: Albania, ...