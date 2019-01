Il Consiglio d' Europa contro l' Italia | I politici incitano all' odio La Lega

huffingtonpost

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Un aumento dell'incitamento all'da parte dei, e del razzismo e xenofobia nel discorso pubblico, particolarmente nei media e su internet preoccupa l'assemblea parlamentare deld'. È scritto nel rapporto di monitoraggio sull'votato a Strasburgo, e che la dezionena, bipartisan, voleva cambiare con emendamenti tutti però rigettati. Nella relazione su cui si basa il rapporto si esprime preoccupazione anche per la chiusura dei portini ai migranti.Nel rapporto, che contiene anche una valutazione di quanto fatto da altri Paesi membri deld', sono dedicati all'dodici paragrafi, su flussi migratori, lotta al razzismo, libertà dei media, giustizia, corruzione. Se nel testo non mancano le critiche e gli inviti a fare meglio, ci sono anche diversi apprezzamenti per quanto sinora fatto per allinearsi ...