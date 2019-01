Il congresso di +Europa si apre all' insegna delle tensioni Tra Cappato e Della Vedova è

huffingtonpost

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Siall'ildi, che da domani a domenica vedrà il giovane partito ispirato da Emma Bonino impegnato a eleggere per la prima volta il suo segretario. In campo ci sono tre candidati: il radicale Marco, noto per le sue battaglie pro eutanasia e libertà di ricerca scientifica, l'ex sottosegretario dei governi Renzi e Gentiloni Benedetto, dalle origini radicali e poi transitato per il Pdl e la lista Monti, e il deputato Alessandro Fusacchia, a lungo collaboratoreBonino.Ieri sera è arrivata la notizia dell'esclusionequarta candidata che si era presentata all'appello, Paola Renata Radaelli. Attorno al suo nome si era sollevato un polverone, dato che per il suo profilo nazionalista, apertamente filo-salviniano, la Radaelli aldiavrebbe avuto lo stesso effetto del cavolo a ...