Il Brasile accusa un missionario americano di mettere a rischio la vita di una tribù indigena : Un missionario americano è stato accusato dallo stato brasiliano di mettere a repentaglio la vita di una tribù indigena. Secondo il dipartimento per gli affari delle popolazioni indigene - il Funai - Steve Campbell sta esponendo gli Hi-Merimã a malattie che potrebbero farli scomparire: hanno sempre rifiutati i contatti con il mondo esterno, per cui sono molto sensibili alle malattie occidentali. Inoltre, potrebbe essere lo ...