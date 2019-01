Il Banco del Mutuo Soccorso firma con Inside Out Music | Sony

Giuseppe Conte e Angela Merkel - sorrisi al Bancone del bar : Matteo Salvini che dice? : Al World Economic Forum si registra un feeling palpabile tra Angela Merkel e il nostro buon Giuseppe Conte. I due sono stati pizzicati da un giornalista tedesco amico di Udo Gumpel mentre ridevano e sorseggiavano un caffè durante la pausa dei lavori. Chissà che cosa si sono detti, soli al bar, la ca

Farmaci da Banco - salgono i prezzi del 5.7%/ Ecco le patologie penalizzate : Preoccupa il caro-Farmaci con addirittura 800 medicine da banco che aumentano di prezzo. Una media del 5.7% in più che si traduce in un euro a scatola

Che cos’è la RDC card - il “Bancomat” del reddito di cittadinanza : Per garantire la massima trasparenza il reddito di cittadinanza ruota attorno a un bancomat, la RDC card, e a un'app, che servirà per effettuare pagamenti online, tramite smartphone o tablet. Attraverso il bancomat del reddito di cittadinanza sarà possibile però fare solo alcune specifiche spese, che devono però rientrare nel tetto massimo di 100 euro al mese per ogni individuo e 210 euro per i nuclei familiari.Continua a leggere

Sesta edizione del Premio per la Scuola Inventiamo una Banconota : Ha preso il via la Sesta edizione del Premio per la Scuola “Inventiamo una banconota”, promosso dalla Banca d’Italia e dal

Amici 18 : Ahlana ottiene il Banco. La decisione della Celentano : Ahlana è la nuova allieva di Amici di Maria De Filippi voluta da Britti Dopo le eliminazioni di Giacomo Eva, Arianna e Mimmi, nella Scuola di Amici di Maria De Filippi la tensione è alle stelle, soprattutto per la squadra Atene che non riesce a trionfare contro l’avversaria Sparta. Intanto, il maestro Alex Britti ha individuato un nuovo ingresso: Ahlana è la nuova allieva di Amici 18. La cantante ha sostenuto il provino con due inediti e ...

Lettore Pos gli "ritira" il Bancomat : automobilista si accanisce sulla biglietteria del casello autostradale con una motosega : Quando al casello autostradale il Lettore Pos non gli ha restituito il bancomat un automobilista è uscito fuori di senno. L'uomo in preda a una rabbia cieca è sceso dall'auto ha tirato fuori una ...

Il pos gli mangia il Bancomat - lui tira fuori la motosega e distrugge il casello autostradale dell’A24 : Ha pagato il pedaggio dell’autostrada ma la macchinetta per il pagamento gli ha “mangiato” il bancomat. L’automobilista, furioso, è sceso allora dall’auto e, dopo aver litigato con il casellante, ha aperto il portabagagli e ha tirato fuori una motosega, accendendola. Con quella si è scagliato contro il casello autostradale nel tentativo di distruggerlo. È successo la sera del 6 gennaio al casello L’Aquila ...

La macchina per il pagamento dell’autostrada gli “mangia” il Bancomat : la distrugge con la motosega : E' accaduto ieri sera al casello autostradale de L'Aquila Ovest: un uomo ha tentato di distruggere la macchina per il pagamento del pedaggio con una motosega.Continua a leggere

Ponte Genova - il ricorso di Autostrade : "usati come Bancomat del Governo" : Non ci sta Autostrade a trasformarsi da concessionaria a "bancomat del Governo". In quaranta pagine di ricorso al Tar Liguria snocciola tutta la sua insoddisfazione e chiede l'annullamento di quattro ...

Manovra - pensionati in piazza : "Non siamo il Bancomat del governo" : MILANO - I pensionati scendono in piazza da Nord a Sud contro il governo per il taglio delle rivalutazioni degli assegni previste dal maxiemendamento alla Manovra approvato al Senato. 'Ancora una ...

Genova - rubavano agli sportelli delle banche : arrestati i Bonnie e Clyde dei Bancomat. Ecco come agiva la coppia : Raggiravano le vittime agli sportelli bancomat, sottraendo loro la carta, che poi utilizzavano per effettuare prelievi. La polizia di Genova, lo scorso 20 dicembre, ha sottoposto a fermo di polizia giudizaria, su provvedimento del pm, una coppia di origini francesi che faceva base a Sanremo: lei 38enne, lui 39enne, ritenuti responsabili di furto aggravato e continuato. La coppia di professionisti della truffa, a bordo di auto noleggiate di ...

Biathlon - Coppa del Mondo Nove Mesto 2018 : domani la sprint femminile. Duello rusticano Wierer-Vittozzi - Dahlmeier ed Eckhoff per far saltare il Banco : La Coppa del Mondo di Biathlon fa tappa in Repubblica Ceca: per le donne ci saranno tre giorni consecutivi di gare a Nove Mesto. Si parte domani, venerdì 21, alle ore 17.30 con la 7.5 km sprint, poi le ragazze avranno poco tempo per recuperare, infatti sabato 22 sarà già tempo della 10 km inseguimento: lo start è fissato alle ore 17.00. Anche in questo caso meno di 24 ore e si ritornerà in pista: domenica 23 si disputerà la prima mass start ...

Lettura rialzista per Banco de Sabadel : Chiusura del 14 dicembre Balza in avanti la banca spagnola , tra i titoli dell'indice Ibex 35 , che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,46%. Operatività odierna: Sotto il profilo ...

Bergamo - banda del botto in azione nella notte : esplode Bancomat : Bergamo, 15 dicembre 2018 - La 'banda del botto' colpisce ancora in provincia di Bergamo. La scorsa notte, attorno alle 3.15, dei malviventi hanno fatto saltare lo sportello bancomat della filiale di ...