Il 24 gennaio 1962 i Beatles incontrarono Brian Epstein | il manager che li rese famosi

(Di giovedì 24 gennaio 2019)Quando inon avevano ancora il look e il portamento che un giorno li avrebbero resi un esempio di eleganza e sobrietà, tanto meno avevano il viso pulito dei bravi ragazzi e i modi posati e gentili che facevano impazzire le ragazze della Beatlemania.lavorava nel negozio di dischi del padre, il NEMS di Liverpool, ma si occupava di musica anche per un negozio del quartiere Whitechapel. Durante la sua attività di venditore si trovava spesso a deludere i clienti che chiedevano il 45 giri che i Fab Four avevano inciso in Germania.Erano gli ultimi mesi del 1961 edecise di incontrare personalmente quei quattro ragazzi così richiesti per procurarsi il disco direttamente dalla fonte. Al Cavern Club di Liverpool, quella sera, rimase folgorato dai quattro musicisti che vestivano con blue jeans e giubbotti di pelle. Il suo ...