I Samsung Galaxy S8 e Note 8 con Android 9 Pie otterranno anche il supporto Dolby Atmos

Android 9 Pie arriva su Motorola Moto Z3 e G6+ - seconda beta per Samsung Galaxy Note 8 e ancora Oreo per Galaxy A8 (2018) : Aggiornamenti per quattro smartphone - due di Motorola e due di Samsung - ma non tutti ricevono Android 9 Pie L'articolo Android 9 Pie arriva su Motorola Moto Z3 e G6+, seconda beta per Samsung Galaxy Note 8 e ancora Oreo per Galaxy A8 (2018) proviene da TuttoAndroid.

L’applicazione di Samsung dedicata alle criptovalute è stata mostrata in un Galaxy S10 : Non molti giorni fa, una notizia preannunciava l’intenzione di Samsung di proporre un servizio dedicato alle criptovalute, monete digitali generati mediante la crittografia. […] L'articolo L’applicazione di Samsung dedicata alle criptovalute è stata mostrata in un Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Samsung anticipa l’arrivo di Android 9 Pie e aggiunge in lista Galaxy M10 e M20 : Samsung aggiorna la roadmap degli aggiornamenti ad Android 9 Pie e Samsung One UI con previsioni più ottimistiche per molti suoi dispositivi. Inoltre nella lista fanno la loro comparsa Galaxy M10, Galaxy M20 e altri modelli. L'articolo Samsung anticipa l’arrivo di Android 9 Pie e aggiunge in lista Galaxy M10 e M20 proviene da TuttoAndroid.

LG prepara nuove gesture per LG G8 ThinQ - Samsung Galaxy S10 avrà la ricarica wireless inversa : Un video di LG preannuncia nuove gesture per LG G8 ThinQ, mentre Samsung Galaxy S10 potrà contare sulla ricarica wireless inversa. L'articolo LG prepara nuove gesture per LG G8 ThinQ, Samsung Galaxy S10 avrà la ricarica wireless inversa proviene da TuttoAndroid.

Pochissime settimane ad Android 9 Pie su Samsung Galaxy S8 e Note 8 : rilascio anticipato per altri Galaxy? : Tenetevi ben saldi alle vostre sedie. Tra i nostri lettori, chi attende Android 9 Pie su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus ma pure sul Galaxy Note 9 potrebbe davvero restare scioccato dall'ultima lieta novella: l'aggiornamento sarà previsto per tutti i device qui menzionati in una manciata di settimane, già a metà febbraio, ma allo stesso tempo tanti altri Galaxy sono destinati a ricevere il salto di qualità pure in tempi più ristretti. Il Samsung ...

I primi vagiti di Samsung Galaxy M20 impressionano un utente indiano : display e autonomia al top : Con la famiglia Galaxy M, Samsung si è posta l'obiettivo di contrastare il fenomeno degli smartphone con caratteristiche vicine ai top a prezzi "umani" L'articolo I primi vagiti di Samsung Galaxy M20 impressionano un utente indiano: display e autonomia al top proviene da TuttoAndroid.

Samsung aggiorna l’app Galaxy Wearable con nuove funzionalità e correzioni : Samsung ha iniziato a implementare un aggiornamento al plug-in Gear S che sta apportando alcune modifiche all'app Samsung Galaxy Wearable. L'aggiornamento offre nuove funzionalità e correzioni, tra cui una nuova scheda per l'anteprima dei quadranti dello smartwatch e la possibilità di attivare più impostazioni dallo smartphone dell'utente. L'articolo Samsung aggiorna l’app Galaxy Wearable con nuove funzionalità e correzioni proviene da ...

Il 23 gennaio all’insegna dei Samsung Galaxy S8 Plus Wind : pacchetto XXU4CRL3 : L'apertura del programma beta in Europa di Android Pie per i Samsung Galaxy S8 ha segnato un punto di svolta importante nell'omologazione dell'ex top di gamma sudcoreano in direzione dell'ultima distribuzione dell'OS mobile di Google. Una situazione che sicuramente si ripercuoterà anche nell'ambito dei Samsung Galaxy S8 Plus brandizzati Wind, anche se chissà fra quanto tempo: questi particolari modelli, come emerge dalle pagine di ...

Ancora indietro i Samsung Galaxy Note 9 brand 3 : patch XXS2ARL2 di dicembre : Restano Ancora piuttosto indietro i Samsung Galaxy Note 9 brand 3 Italia, seppur agguantando l'aggiornamento contenitivo della patch di sicurezza di dicembre 2018. Proprio in queste ore, infatti, è iniziata la distribuzione del pacchetto N960FXXS2ARL2, contraddistinto da CSC N960FCKH2ARI4 e CHANGELIST 14366801, oltre che da una date build risalente al 4 dicembre (questo significa, lo ripetiamo per chi non lo sapesse o se ne fosse dimenticato, ...

Selfie senza precedenti grazie al Samsung Galaxy S10 Plus : spunta una nuova immagine : Non poteva certo mancare oggi 23 gennaio il nostro appuntamento con le indiscrezioni del giorno dedicate al Samsung Galaxy S10 Plus. Già, in questo frangente il focus si sposta sul modello che tra i tre di questa famiglia potrà contare sul comparto hardware più importante, almeno stando alla foto che possiamo individuare ad inizio articolo. In particolare, il device ci appare spento questa volta, ma allo stesso tempo offre una serie di spunti ...

Samsung Galaxy S10 : nuove immagini dello smartphone/ In arrivo una versione Pro : addio a 'Plus' per top gamma? : Samsung Galaxy S10: le prime foto/ Le immagini delle tre versioni E, standard e Plus: ecco come sarà il nuovo smartphone sudcoreano

Samsung EXYNOS 7904 - IL PROCESSORE DEI GALAXY M/ Nuovo chip di fascia media : miglioramenti nel multitasking : SAMSUNG EXYNOS 7904, il PROCESSORE per il GALAXY M: Nuovo chip di fascia media octacore per alcuni smartphone che saranno lanciati nel 2019

Nuova immagine reale per Samsung Galaxy S10 Plus e la doppia fotocamera frontale : Samsung Galaxy S10 Plus è protagonista di una Nuova immagine reale che conferma ancora una volta la presenza di una doppia fotocamera frontale. L'articolo Nuova immagine reale per Samsung Galaxy S10 Plus e la doppia fotocamera frontale proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 : NUOVE IMMAGINI DELLO SMARTPHONE/ Prime foto versioni E - standard e Plus : dettagli e prezzi : SAMSUNG GALAXY S10: le Prime foto/ Le IMMAGINI delle tre versioni E, standard e Plus: ecco come sarà il nuovo SMARTPHONE sudcoreano