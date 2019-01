Hyundai i30 N - Una settimana con la 2 0 T-GDi Fastback - Day 4

quattroruote

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Questa, nel nostro Diario di bordo, mettiamo alla prova una sportiva ancora non disponibile sul mercato, lai30 NPerformance. Il secondo modello firmato dal reparto high-performance della Casa coreana deriva dalla capostipite della nuova generazione di modelli con prestazioni elevate, la i30 N. A differenziare le due versioni è solo la carrozzeria: la coda della coupé a quattro porte la appesantisce di 12 kg (in totale il peso è di 1.429 kg), ma la rende più efficiente dal punto di vista aerodinamico. In Italia laimporterà solo la variante più prestazionale della N, la Performance, che, grazie al suo 2.0 turbobenzina da 275 CV e 353 Nm di coppia (378 con l'Overboost), riesce a scattare da 0 a 100 km/h in 6,1 secondi e tocca una velocità massima di 250 km/h. Trattandosi della punta di diamante della gamma della compatta, la Performance non ...