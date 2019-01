Huawei | primo smartphone pieghevole in 5G Guanto di sfida agli USA ' Saremo i primi anche

Huawei lancia il 5G : il primo smartphone in arrivo a febbraio : Nel loro primo momento di crisi, gli smartphone stanno per affrontare la loro battaglia più grande. Dopo un 2018 chiuso con il segno negativo in termini di vendite assolute, i telefoni intelligenti si trovano di fronte ad una sfida impegnativa che potrebbe cambiare del tutto il nostro modo di connetterci: il 5G. L’accesso alle nuove reti rafforzerà la connettività mobile e migliorerà in modo radicale l'utilizzo dello smartphone: prepariamoci a ...

Huawei lancia il 5G : primo smartphone in arrivo fra un mese a Barcellona : Il colosso cinese presenta a Pechino Balong 5000, il versatile modem che consentirà la navigazione sulle reti ultraveloci di nuova generazione

Entro l’estate il primo smartphone 5G Huawei : i paesi raggiunti dalla tecnologia grazie al produttore : Sul primo smartphone 5G Huawei oggi abbiamo qualche certezza in più. Nella giornata di ieri, 22 gennaio nel corso del Davos World Economic Forum, il vice presidente dell'azienda Hu Houkun ha annunciato i tempi necessari per il lancio del dispositivo tecnologico e lo diciamo fin da subito, ci sarà da attendere davvero poco. Sappiamo bene come Huawei sia impegnata non solo nella progettazione del suo primo smartphone 5G, ma sia anche la ...

Primo squillo per Huawei P8 Lite 2017 nel 2019 : patch B396 ed effetti per la memoria : Non poteva iniziare meglio, pur con le dovute precisazioni del caso, il 2019 per i possessori di un Huawei P8 Lite 2017, in riferimento al rilascio di un nuovo aggiornamento per chi ha deciso di puntare su un modello no brand. A distanza di poche settimane dai primi bilanci tracciati dalla patch B394 (qui troverete qualche altra informazione in merito), oggi 2 gennaio tocca prendere atto delle prime segnalazioni da parte del pubblico che ha ...

Primo fuori tutto 2019 con il volantino Unieuro : Huawei P20 Lite - Mate 20 Lite e Mate 10 Lite scontati : Anno nuovo, smartphone nuovo, magari da scovare nel volantino Unieuro che, con il suo fuori tutto nella winter edition, mette in promozione più smartphone ed in particolare quelli di fascia media, più o meno recenti che consentono di non spendere un patrimonio ma con ottimo rapporto qualità/prezzo. Come spesso in quest'ultimo periodo in questo segmento di mercato, la fa da padrone il brand Huawei con il dispositivo P20 Lite, Mate 20 Lite ma ...

Primo rilascio definitivo EMUI 9 e Android 9 Pie su Huawei P20 Pro il 19 dicembre : tutti i dettagli del pacchetto 163 : Lo avevamo già preannunciato nella giornata di ieri ma ora abbiamo i primi dettagli specifici sull'aggiornamento EMUI 9 e Android 9 Pie su Huawei P20 Pro. L'attuale top di gamma del produttore ha cominciato a ricevere il firmware in Europa con un pacchetto davvero sostanzioso ma fondamentale. Come sottolinea la fonte Huawei Blog, le prime notifiche di update via OTA sono giunte nella tarda serata di ieri 18 dicembre (giornata già densa di ...

Huawei aiuta la Sardegna a diventare smart. Il primo supercomputer è già operativo : I supercomputer possono migliorare la nostra vita quotidiana. Lo dimostra l’Intelligence Operation Center (IOC) che è all’opera in Sardegna, un supercomputer frutto di un accordo siglato tre anni fa dalla Regione, dal Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna e dall’azienda cinese Huawei. È operativo presso il Joint Innovation Center di Pula e le sue prime applicazioni pratiche sono già attive a Cagliari. Una ...

Primo appuntamento con EMUI 9.0 su Huawei ma non in Italia : cosa accadrà il 19 dicembre : Impossibile negarlo: l'EMUI 9 (insieme ad Android 9.0 Pie) è più che attesa dai possessori di un dispositivo Huawei (e anche Honor se per questo). Negli ultimi giorni, più segnali sono andati nella direzione del rilascio del prezioso aggiornamento software, come la comparsa del pacchetto in questione su Firmware Finder, sia per quanto riguarda il Huawei P20 che per il P20 Pro. Tuttavia, nel frattempo, nessuna dichiarazione ufficiale in merito ...

Primo approdo su Huawei P20 - P20 Pro e P20 Lite delle gesture a schermo intero : cosa cambia : Un concreto passo in avanti è stato appena compiuto per il Huawei P20, P20 Pro e P20 Lite che in "patria" hanno cominciato a ricevere le gesture a schermo intero. Come se non bastasse, sempre i device della stessa serie, stanno pure godendo di una nuova esperienza GPU Turbo, potremmo quasi definirla 2.0 e comunque ancora più funzionale della precedente. Qualunque nuovo passaggio software per i device Huawei viene compiuto in Cina, da sempre ...

Huawei Nova 4 : si mostra al pubblico il primo smartphone con foro nel display : In ambito mobile, sono state molteplici le inNovazioni introdotte dai principali produttori sui propri dispositivi, soprattutto sul fronte del design che caratterizza l’aspetto degli smartphone. Se una delle ultime mode riguarda l’integrazione di un numero di sempre maggiore di sensori per la fotocamera, negli ultimi anni sono stati principalmente due gli aspetti che sono stati condivisi da un gran numero di terminali. Il primo ...

Huawei Nova 4 : il primo smartphone con display bucato : Dal colosso cinese arriva un inNovativo cellulare con schermo dotato di un particolare foro dedicato alla fotocamera...

Huawei e Samsung - corsa al primo smartphone con Display Infinity-O : Huawei e Samsung e la corsa al primo dispositivo con Display Infinity O. Dopo aver presentato i nuovi Display Infinity conferenza per sviluppatori Samsung si prepara a presentare il primo smartphone con il foro per la fotocamera sullo schermo. L’azienda cinese Huawei pare stia lavorando ad uno smartphone con Display simile, chi arriverà prima? Huawei e Samsung e gli smartphone all Display Samsung alcuni mesi fa ha annunciato un cambio di ...