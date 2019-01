Higuain saluta i tifosi del Chelsea | a Stamford Bridge applausi per l’argentino GALLERY

Il Milan saluta Higuain ma scopre Paquetà : Borini e Suso - 2-0 al Genoa e quarto posto : Il Milan dimentica la delusione per la sconfitta in Supercoppa con una vittoria pesantissima al Ferraris. Nel penultimo posticipo della Serie A, la squadra di Gattuso, nonostante l'emergenza, regola un buon Genoa grazie alle reti, nella ripresa, di Borini e dell'ex Suso . Secondo successo consecutivo

La festa di addio di Higuain al Milan : il Pipita saluta tutti i compagni : Una serata per saluta re tutti i compagni di squadra : così Higuain si è voluto congedare dal Milan , o per lo meno così ha inteso congedarsi da chi ha faticato assieme a lui sul campo in questi suoi ...

Supercoppa - la Juventus batte il Milan con Cristiano Ronaldo : Higuain entra e saluta? : La solita cannibale Juventus: basta un gol di Cristiano Ronaldo nella ripresa a piegare il Milan e riportare a Torino la Supercoppa. Per un'ora abbondante la finale giocata a Gedda, in Arabia, è equilibrata: i rossoneri di Gennaro Gattuso, con Higuain in partenza e in panchina per una misteriosa "fe