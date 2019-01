“Ha violentato e ucciso una bambina” Gang cattura pedofilo | lo tortura e pubblica video

“Ha violentato per mesi la sorella 13enne della sua fidanzata” - 26enne indagato a Ivrea : Il giovane avrebbe approfittato del rapporto con la sorella e della sua frequentazione della casa di famiglia per avvicinare la minore e abusare di lei sia nell'abitazione sia nella sua auto. La 13enne ha raccontato di non aver denunciato subito le attenzioni del 26enne per non ferire la sorella che sembrava molto innamorata.Continua a leggere