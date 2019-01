Godin Inter | visite mediche già effettuate | i dettagli su contratto e annuncio

Inter - Skriniar : 'Resto e voglio vincere - il rinnovo è vicino. Godin ci migliorerà' : Europa League? Vorremmo arrivare in fondo" Skriniar ha poi parlato dei difensori che stima in giro per l'Europa: "Per me il più forte del mondo è Sergio Ramos, ha vinto tanto, segnando anche - ha ...

Inter - nuova proposta di rinnovo dell'Atletico Madrid a Godin : la risposta : Nuovo tentativo dell' Atletico Madrid per il rinnovo di Diego Godin . Il Corriere dello Sport rivela che i Colchoneros sono tornati alla carica con una nuova proposta economica. Altro no dell'uruguaiano, che ha ribadito la sua volontà di non firmare a determinate condizioni.

Calciomercato Inter - Marotta blinda Icardi : 'Resta qui - mancano solo le firme'. Su Godin : 'Ci interessa' : Torna il campionato, ma gennaio è stato e continua ad essere anche il mese del Calciomercato . Così, alla vigilia del terzo anticipo della 20giornata di Serie A, in calendario a Milano tra Inter e ...

Inter-Sassuolo - Marotta allo scoperto sul futuro di Icardi e Godin : L’Inter è in campo nella gara di campionato contro il Sassuolo, prima del match interessanti indicazioni di Marotta ai microfoni di DAZN: “Per noi il rinnovo di Icardi non è discusso, ci incontreremo. Non c’è nessun problema e dubbio che Icardi possa continuare con noi, si tratta di confrontarsi per mettere le firme sul contratto. Godin? L’Inter ha un appeal molto forte, tanti calciatori ci cercano e questo ci ...

Inter - Beppe Marotta si scopre sul mercato : dal rinnovo di Icardi all’arrivo di Godin : Beppe Marotta ha parlato del possibile approdo di Godin all’Inter, così come del rinnovo agognato di Icardi “rinnovo di Icardi discusso? Discusso per voi, queste cose sono nelle dinamiche del calcio. Non c’è alcun dubbio che lui rimanga qui, noi siamo contenti di lui e viceversa. Si tratta solo di mettere le firme“. Beppe Marotta, parlando ai microfoni di Dazn, ha chiuso ogni chiacchiera in merito al rinnovo con ...

Inter - dalla Spagna nuovi segnali sull'affare Godin : Come riporta La Gazzetta dello Sport , i media spagnoli confermano che l'uruguaiano è pronto a rispettare l'accordo preso con l' Inter per un biennale con opzione per il terzo anno a 5,5 milioni a ...

Inter - difesa di ferro : Godin conferma i voti nerazzurri : MILANO - Progetto difesa di ferro. E' difficile trovare una definizione più eloquente nel momento in cui riesci ad aggiungere ad una coppia del valore di quella formata Skriniar e De Vrij uno come ...

Calciomercato Inter – Godin sempre più nerazzurro in attesa di Icardi : Da un rinnovo che sta per arrivare a un altro che invece non è arrivato e che ha spinto poi Diego Godin a decidere di lasciare l’Atletico per l’Inter, dove arriverà la prossima estate a parametro zero.Ieri anche i media spagnoli – fin qui molto abbottonati sull’argomento – hanno aperto all’addio del capitano dell’Atletico, confermando che «Godin ha già dato la sua parola all’Inter e non è tipo da rimangiarsela».L’accordo infatti è totale da ...

Cadena Ser : 'Godin ha detto si all'Inter' : TORINO - Nonostante gli attestati di stima dei propri tifosi, che prima della partita contro il Levante hanno organizzato un sit-in per convincerlo a rimanere all' Atletico Madrid , Diego Godin a fine ...

Inter-Godin - ecco il sì del giocatore. Dalla Spagna confermano : INTER GODIN, Dalla Spagna arriva la conferma- Inter-Godin, un matrimonio che si farà. A nulla sono valse le dimostrazioni d’affetto dei tifosi dell’Atletico Madrid, a nulla sono servite le parole del Cholo Simeone che ha provato a convincere il proprio “caudillo” a rimanere alla base. Il difensore centrale uruguagio Dalla prossima stagione sarà un nuovo […] L'articolo Inter-Godin, ecco il sì del giocatore. Dalla Spagna confermano proviene ...

Cadena Ser : «Godin ha detto si all'Inter» : TORINO - Nonostante gli attestati di stima dei propri tifosi, che prima della partita contro il Levante hanno organizzato un sit-in per convincerlo a rimanere all' Atletico Madrid , Diego Godin a fine ...

Inter - settimana decisiva per avere Diego Godin a giugno (RUMORS) : L'Inter si sta già muovendo in vista della prossima stagione. Il direttore sportivo, Piero Ausilio, e l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, vogliono rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti, per cercare di ridurre il gap dalla Juventus, che quest'anno sembra destinata a vincere il suo ottavo scudetto consecutivo. Il primo rinforzo della squadra nerazzurra potrebbe essere rappresentato dall'arrivo a ...

Calciomercato Inter - Godin : tifosi dell’Atletico vogliono convincerlo a restare : Calciomercato Inter – Il grande colpo di mercato del club nerazzurro in questa sessione invernale con tutta probabilità arriverà a giugno. Sono infatti giorni che da più parti danno per certo l’accordo raggiunto tra la dirigenza della società meneghina e l’entourage di Diego Godin. Un ingaggio che sarebbe davvero notevole e che darebbe la misura […] L'articolo Calciomercato Inter, Godin: tifosi dell’Atletico ...

Calciomercato Inter - Simeone non molla Godin : 'Mi immagino un Atletico insieme a lui - è il capitano' : Il Cholo Simeone non molla il suo capitano: "Mi immagino l'Atletico Madrid con Godin in campo". Poche parole, un concetto chiave: Simeone spera ancora che l'uruguayano possa cambiare idea e restare a ...