Gli utenti Xbox e PC potranno giocare gratuitamente Dragon Ball FighterZ questo weekend

Spegnimenti improvvisi per il Samsung Galaxy S7 : tra cause - sentenze e costi per Gli utenti : Stanno aumentando in modo preoccupante le segnalazioni da parte degli utenti che dispongono di un Samsung Galaxy S7 e che, allo stesso tempo, stanno riscontrando dei problemi piuttosto gravi. Mi riferisco agli Spegnimenti improvvisi dello smartphone, indipendentemente dal fatto che abbiate portato a termine o meno il download dell'ultimo aggiornamento di gennaio (quello che abbiamo analizzato insieme pochi giorni fa su queste pagine). La ...

Cina - motore di ricerca Bing inaccessibile da mercoledì : Gli utenti ipotizzano una nuova censura del governo : “Connessione non riuscita“. Da ieri gli utenti cinesi che cercano di accedere al motore di ricerca Bing (cn.Bing.com), di proprietà di Microsoft, leggono questo messaggio. Secondo molti cibernauti che hanno verificato l’inaccessibilità al browser, il più importante tra quelli stranieri disponibili in Cina, si tratta dell’ennesimo caso di sito web bloccato dai censori di Pechino. A diffondere per primi la notizia sono ...

Facebook e dati personali : Altroconsumo chiede un risarcimento di 285 euro per Gli utenti : Che Facebook usi i dati personali per indirizzare la pubblicità è ormai risaputo, grazie allo scandalo Cambridge Analytica scoppiato lo scorso anno. Ecco come scoprire cosa Facebook sa di noi e la richiesta di risarcimento promossa da Altroconsumo. Ancora oggi, secondo uno studio del Pew Research Center, il 75% degli utenti non sa quali e quante informazioni personali custodisca Facebook. I ricercatori, nel loro test, hanno svelato agli utenti ...

WhatsApp - utenti in rivolta. Addio a una pratica funzione tra le più usate. Ma forse è meGlio così… : Mark Zuckerberg lo aveva annunciato sin dal principio: “Troveremo un modo per limitare i danni che le bufale virali creano ogni giorno all’informazione”. Parte da questo ragionamento la nuova piccola rivoluzione che è stata introdotta in WhatsApp. L’azienda di Menlo Park, infatti, ha posto un limite sul numero di inoltri che è possibile effettuare su un messaggio. Secondo Reuters, a partire da oggi l’applicazione di messaggistica ...

Pikuniku : l'interessante gioco che unisce elementi puzzle ed esplorazione è disponibile gratuitamente per Gli utenti Twitch Prime prima del lancio ufficiale : Il gioco che unisce esplorazione ed elementi puzzle di Digital Devolver, Pikuniku, è attualmente gratuito per tutti i membri di Twitch Prime prima che il titolo venga ufficialmente lanciato più avanti questa settimana.Come segnala Twinfinite, gli abbonati Twitch Prime possono richiedere il gioco per PC gratuito da oggi fino a mercoledì 23 gennaio in quella che viene definita una fase di "accesso anticipato". Twitch ha confermato che tutti coloro ...

Google - per i dati deGli utenti europei ora risponde l’ufficio in Irlanda : (Foto: Google Campus) Da martedì 22 gennaio Google Ireland, la società irlandese del gruppo, diventerà la titolare del trattamento dei dati personali degli utenti europei. A seguito dell’entrata in vigore del Gdpr, il regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, nel maggio del 2018, Google Llc, che ha sede in California deve cedere la responsabilità del trattamento dei dati, delle informazioni degli utenti e del rispetto delle leggi ...

Facebook : il 74% deGli utenti non sa che il social traccia le preferenze. Ecco come gestirle : Pew Research Center: 3 su 4 negli Usa ignora i metodi di profilazione a scopo pubblicitario del social. "Una volta mostrato come la piattaforma classifica gli interessi più della metà degli utenti (il 51%) ha affermato di non essere a proprio agio con la pratica"

Facebook : il 74% deGli utenti non sa che il social traccia le preferenze : Pew Research Center: 3 su 4 negli Usa ignora i metodi di profilazione a scopo pubblicitario del social. "Una volta mostrato come la piattaforma classifica gli interessi più della metà degli utenti (il 51%) ha affermato di non essere a proprio agio con la pratica"

Twitter - un baco ha reso leggibili i tweet privati deGli utenti Android per anni : Il bug ha interessato gli account dal 2014 al 2019. Il social fa sapere di avere risolto la falla nella sicurezza, consigliando di rivedere comunque le impostazioni della privacy

Maps mostra la posizione degli autovelox - ma non aGli utenti italiani : ... sembra che la funzione di segnalazione degli autovelox su Google Maps stia per essere attivata ad una quantità maggiore di utenti, anche se solo in particolari aree del mondo. A confermalo ...

Facebook news : Gli utenti non attivi nei gruppi verranno eliminati : Facebook news - Nelle ultimi ore sono moltissimi i gruppi Facebook che stanno vedendo una notevole diminuzione dei loro partecipanti. Numerosi sono i messaggi dei vari amministratori che annunciano...

Fortnite - scoperta una falla nella sicurezza : a rischio i dati deGli utenti : Adesso neppure il mondo dei videogiochi è più così sicuro. Sotto attacco oggi ci è finito Fortnite, il popolarissimo videogame online con oltre 80 milioni di giocatori in tutto il mondo. Negli ultimi giorni è stata scoperta una falla nel sito web del gioco che, se sfruttata, avrebbe potuto garantire agli hacker libero accesso ai dati personali e alla carta di credito degli utenti. È stata Check Point, azienda americana esperta in soluzioni di ...

Sony chiede aiuto aGli utenti in un nuovo sondaggio per definire il futuro di PS5 : Il team di Sony deve ancora dire qualcosa di ufficiale in merito a PlayStation 5. Tuttavia, un nuovo sondaggio indica che stanno pensando davvero a ciò che gli utenti vorrebbero dalla futura console.Un report di Twisted Voxel, riportato da Comicbook, suggerisce che è stato inviato un sondaggio agli utenti in cui si chiede cosa vorrebbero per migliorare "l'esperienza" PlayStation. Questo non indica effettivamente PS5, ma sembra che Sony voglia ...

Avvistate strane luci nei cieli di Londra - Gli utenti spiegano il fenomeno : forse laser : Pochi giorni fa, a Londra, è accaduto un fatto alquanto strano. Zain Venturi ha postato sul suo account Twitter un video girato nell'East London. La clip è accompagnata dall'hashtag 'UFO' e 'alien', ma siamo sicuri si tratti proprio di questo? Gli alieni c'entrano davvero con quanto successo a Londra? Non c'è da stupirsi se dopo i segnali extraterrestri captati dal telescopio Chime una notizia come questa susciti tanto clamore e faccia pensare ...