Gli ultimi sviluppi sul Venezuela e le crepe nel mondo del lavoro in Italia

Spagna - fase finale di recupero del bimbo caduto nel pozzo : si continua a sperare nonostante tutto - Gli ultimi aggiornamenti : E’ in corso la fase finale del recupero di Julen, il bimbo di 2 anni caduto in un pozzo lo scorso 13 gennaio, nelle campagne vicino Malaga, in Spagna. La situazione, come comprensibile, è molto delicata: non ci sono illusioni, ma si spera fino alla fine, anche se il piccolo non ha dato finora segni di vita. Nella notte è terminato il lavoro di rafforzamento del tunnel parallelo scavato a fianco del pozzo: il processo di intubamento ha ...

Bambino nel pozzo - soccorritori a pochi metri da Julen : superati Gli ultimi ostacoli : Mancano pochi metri per raggiungere Julen. Si continua a scavare a Totalan, anche se si affievolisce sempre più la speranza di trovare ancora vivo il piccolo Julen, il bimbo caduto in un pozzo...

Biglietti Atalanta-Juventus : come acquistare Gli ultimi tickets per la 18ma giornata di Serie A : Tra le gare del diciottesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà interamente mercoledì 26 dicembre, c’è l’incontro tra Atalanta e Juventus, in programma alle ore 15.00, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, primi in classifica, ed i nerazzurri, al momento nel gruppone (nove squadre in sei punti) che lotta per il quarto posto. La Dea in casa ha totalizzato tredici punti in otto partite, frutto di quattro vittorie ed un ...

Che tempo che fa cancellato dalla Rai?/ Fabio Fazio in trattativa con Discovery e La7 : Gli ultimi rumors : Che tempo che fa cancellato? Fabio Fazio sarebbe pronto a lasciare la Rai; ecco le ultimissime indiscrezioni del settimanale 'Chi'.

Aereo scomparso nella Manica - fiato sospeso per Emiliano Sala e gli altri 3 a bordo. L’ultimo audio : “Sembra che cada a pezzi - non mi ritroveranno. Ho paura Papà” - ma c’è ancora una speranza. Gli ultimi aggiornamenti : Le ricerche del calciatore argentino di origini italiane, Emiliano Sala, e del suo pilota dispersi da due giorni sono riprese con le autorità delle Isole del Canale che stanno cercando di capire se i due siano atterrati in sicurezza e non siano in grado di comunicare. Il Piper PA-46, Aereo monomotore a turbina, è sparito dal radar nella notte di lunedì 21 gennaio, nei pressi dell’isola di Guernsey, nel Canale della Manica, mentre stava volando ...

Spagna - Gli ultimi aggiornamenti sul bimbo caduto nel pozzo : riprese le operazioni di recupero - grande attesa per la fase finale di salvataggio : Risolto questa mattina il problema tecnico che ieri ha ritardato le operazioni di recupero del piccolo Julen, intrappolato dal 13 gennaio scorso in un pozzo di prospezione non lontano da Malaga, in Spagna. Sono in corso i lavori di rinforzo del tunnel verticale – parallelo al pozzo – con tubi di acciaio, per scongiurare il rischio frane e agevolare le operazioni di recupero. A causa di una differenza di diametro del tunnel dovuta ...

Biglietti Sampdoria-Udinese : ecco come acquistare Gli ultimi tickets per la sfida di Marassi : La ventunesima giornata della Serie A di calcio promette molto spettacolo, e tra le altre sfide in programma c’è anche quella tra Sampdoria e Udinese, che metterà di fronte due formazioni alla ricerca di punti, ma sarà una partita particolare per l’ex Fabio Quagliarella, bomber a 35 anni dei blucerchiati. La gara si svolgerà sabato 26 gennaio alle ore 18, presso lo Stadio Marassi di Genova, e promette grande spettacolo, soprattutto ...

Biglietti Torino-Inter : come acquistare Gli ultimi tickets per la 21ma giornata di Serie A : Tra le gare del ventunesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra sabato 26 e lunedì 28 gennaio, c’è l’incontro tra Torino ed Inter, in programma domenica 27 alle ore 18.00, che vedrà la battaglia sportiva tra i granata, al momento decimi a quota ventisette ed i nerazzurri, terzi con quaranta punti. I torinisti in casa hanno totalizzato tredici punti in nove partite, frutto di quattro vittorie e un pari, con dodici reti messe a ...

Biglietti Sassuolo-Cagliari : ecco come acquistare Gli ultimi tickets per la sfida del Mapei Stadium : Giornata numero 21 per la Serie A di calcio, che tra i tanti match in programma vedrà anche un interessantissimo Sassuolo-Cagliari, che al Mapei Stadium metterà di fronte due formazioni che fanno dello spettacolo e dell’organizzazione tattica il proprio cavallo di battaglia. La sfida si svolgerà sabato 26 gennaio alle ore 15 al Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio nell’Emilia, e anche con l’assenza di giocatori del ...

Spagna - Gli ultimi aggiornamenti sul bimbo caduto nel pozzo : nuovo contrattempo per Julen - il tunnel verticale è stretto : Ennesimo contrattempo nella corsa contro il tempo per salvare Julen, il bimbo di due anni caduto in un pozzo in Andalusia, lo scorso 13 gennaio: i soccorritori hanno deciso che si deve allargare il tunnel verticale scavato a fianco del pozzo. Il problema sono i tubi che devono rafforzare e rivestire le pareti del tunnel scavato per fare passare i minatori per arrivare all’angusto pozzo dove si trova il bambino: le misure sono sbagliate e i ...