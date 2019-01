Giovedi 24 Gennaio sui canali Sky Cinema HD

Programmi TV di stasera - giovedì 24 gennaio 2019. Su Rai3 «La verità negata» : Rachel Weisz in La verità Negata Rai1, ore 21.25: Che Dio ci aiuti 5 - 1^ Tv Fiction di Francesco Vicario del 2018, con Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi, Francesca Chillemi. Prodotta in Italia. Basta un click: Suor Angela scopre che Maria sta ricevendo delle minacce da un ex-fidanzato e chiede aiuto a Nico. Nel frattempo Suor Costanza scopre il segreto delle gemelline mentre Valentina sembra aver ritrovato il sorriso grazie ad Azzurra, ma nel ...

Cinema : i film in programma nelle sale di Grosseto giovedì 24 gennaio : Questi i prezzi previsti per assistere agli spettacoli: biglietti interi: 7 euro biglietti ridotti , tessera Dlf, : 5 euro. Acquistando la tessera Dlf al costo di 15 euro , per un anno sarà possibile ...

Maltempo - le scuole chiuse giovedì 24 gennaio per l’allerta neve : Maltempo, le scuole chiuse giovedì 24 gennaio per l’allerta neve L’ondata di gelo e le forti nevicate hanno costretto molti Comuni a decidere di tenere chiusi i propri istituti scolastici nella giornata di domani. Tra le zone interessate dai provvedimenti la Sardegna, l’Alessandrino e la Liguria Parole chiave: ...

Maltempo - è allerta neve : domani giovedì 24 Gennaio scuole chiuse in molti Comuni [ELENCO LIVE] : E’ allerta neve in molte regioni e sono diversi i Comuni che hanno optato per le scuole chiuse per domani, giovedì 24 Gennaio 2019. Ecco l’elenco aggiornato dei Comuni che decideranno di mantenere le scuole chiuse per domani 24 Gennaio: Nuoro Bitti (Nuoro) Ollolai (Nuoro) Macomer (Nuoro) Ovada (Alessandria) Acqui Terme (Alessandria) [solo scuole superiori] L'articolo Maltempo, è allerta neve: domani giovedì 24 ...

Maltempo - scuole chiuse giovedì 24 gennaio per allerta neve : l’elenco di comuni e regioni : Dove resteranno chiuse le scuole domani, giovedì 24 gennaio? Ecco l'elenco aggiornato dei comuni che hanno già deciso di sospendere le lezioni negli istituti di ogni ordine e grado per l'allerta neve e rischio di formazione ghiaccio durante la notte, dal Piemonte alla Sardegna passando per la Liguria.Continua a leggere

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di giovedì 24 gennaio 2019 : anticipazioni puntata 5174 di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 24 gennaio 2019: Giulia Poggi (Marina Tagliaferri) è sempre più certa che Adele Picardi (Sara Ricci) stia nascondendo qualcosa, ma non sa se parlarne a Niko (Luca Turco)… Franco (Peppe Zarbo) torna a lavorare in palestra, intanto Diego (Francesco Vitiello) inizia a sentire la mancanza di Beatrice (Marina Crialesi)… Michele (Alberto Rossi) ha un aspro confronto con ...

Meteo - le previsioni di domani giovedì 24 gennaio - : Entra nel vivo la violenta ondata di maltempo che sta interessando molte regioni italiane da Nord a Sud. La neve non mollerà la presa anche nella giornata di giovedì, accompagnata da forti venti ...

Meteo - le previsioni di domani giovedì 24 gennaio : Meteo, le previsioni di domani giovedì 24 gennaio Entra nel vivo la violenta ondata di maltempo che sta interessando molte regioni italiane da Nord a Sud. La neve non mollerà la presa anche nella giornata di giovedì, accompagnata da forti venti settentrionali e mari agitati LE previsioni Parole chiave: ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di giovedì 24 e venerdì 25 gennaio 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 24 e venerdì 25 gennaio 2019: Leticia, l’amica di Adela, non è mai giunta a Puente Viejo: la donna ha avuto “stranamente” un incidente e ora si trova in ospedale… Carmelo pensa che quello dell’amica di Adela non sia stato un incidente e adesso vuole far avere una scorta a sua moglie… Antolina aspetta un bambino e Isaac è in procinto di scoprire la ...

Il Segreto Anticipazioni giovedì 24 gennaio 2019 : Leticia ha un incidente : Mentre cerca di raggiungere Puente Viejo, l'amica di Adela viene coinvolta in un grave incidente. Carmelo sospetta che sia colpa dello stalker della moglie.

IL PARADISO DELLE SIGNORE - anticipazioni di giovedì 24 gennaio 2019 : anticipazioni puntata n. 99 de Il PARADISO DELLE SIGNORE daily di giovedì 24 gennaio 2019: A casa Cattaneo si parla dell’articolo su Nicoletta (Federica Girardello)… Il ritorno di Antonio Amato (Giulio Corso) costringe suo fratello Salvatore (Emanuel Caserio) a mettere in un cassetto i propri sentimenti, mentre Elena (Giulia Petrungaro) – pur di allontanarsi dal cognato – propone ad Antonio di trasferirsi insieme a Biella… Luciano ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di giovedì 24 e venerdì 25 gennaio 2019 : anticipazioni puntata di Una VITA di giovedì 24 e venerdì 25 gennaio 2019: Carmen cerca di ribellarsi a Ursula e minaccia di confessare alla polizia l’omicidio di Merino, ma la Dicenta le ricorda che, se lei non resterà al suo posto, gliela farà pagare. Simon si accorge che Adela si è inflitta delle ferite sulla schiena, così decide di rinunciare al suo amore con Elvira e di cominciare a comportarsi da marito devoto… Ramon benedice ...

CASTELLO ESTENSE - Giovedì 24 gennaio alle 12 nel Castello Estense - sede Caffetteria Castello - : Presentazione della mostra 'Dipingere gli affetti' 22-01-2019 / Giorno per giorno Giovedì 24 gennaio 2019 alle 12 nella Caffetteria del Castello Estense , largo Castello 1, Ferrara - ingresso dal ...

CONFERENZA STAMPA - Giovedì 24 gennaio alle 11 in Biblioteca comunale Ariostea - via Scienze 17 - : Presentazione di 'EmiLib', il servizio che potenzia l'offerta Bibliotecaria digitale 22-01-2019 / Giorno per giorno Giovedì 24 gennaio 2019 alle 11 in Biblioteca comunale Ariostea , via Scienze 17, ...