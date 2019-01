Giovanna D’Angi in radio con “Ogni giorno”

allmusicnews

(Di giovedì 24 gennaio 2019)inconSi intitola “Senza paracadute” il nuovo album di, in uscita su etichetta Senza Dubbi e distribuito da Believe.Artista talentuosa – nel 2005 – la giovanissimavince Area Sanremo e partecipa al 55°Festival di Sanremo come nuova proposta. Viene immediatamente notata per le sue doti vocali ed accetta la proposta di diventare la protagonista del musical HairSpray insieme a Stefano Masciarelli. Questa esperienza, nuova ed affascinante, la porterà ad una carriera decennale in giro per l’Italia come Performer nei principali Musical insieme a grandi artisti come Michelle Hunziker, Paolo Ruffini, Bianca Atzei, Iva Zanicchi, Sergio Muniz, Roberta Lanfranchi e Gabriele Cirilli, solo per citarne alcuni.Il nuovo progetto discografico arriva, quindi, dopo una lunga “pausa” dalla scena ...