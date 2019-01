Gino Strada ha la cittadinanza svizzera? Dubbi social sulla residenza | la risposta di

optimaitalia

(Di giovedì 24 gennaio 2019)Corrisponde a verità il fatto cheabbia la? Una vera e propria onda di fangocontro il fondatore di Emergency è di scena in queste ore. In particolar modo su Facebook, sono in molti a condividere un messaggio che in sostanza suona così: un personaggio pubblico che ha fatto della lotta per gli emarginati (in particolare anche i migranti) il suo scopo di vita non hain Italia ma altrove. Certo, si tratterebbe di un comportamento insensato ma non possiamo che smentire quanto ora in circolazione, grazie ad una verifica puntuale condotta dalla nostra redazione di OM.Intanto, non possiamo non notare come la notizia delladisi sia diffusa in giorni di dibattito politico molto acceso. Proprio il fondatore di Emergency è intervenuto rilasciando dichiarazioni molto pesanti in riferimento all'attuale ...