Gershwin protagonista a Santa Cecilia con Pappano e il pianista Conrad Tao

ilmessaggero

: è anche, e soprattutto, musica il nuovo film di Pawlikowski: dalle melodie di George Gershwin, accennate ad inizio… - SalaPastrone : è anche, e soprattutto, musica il nuovo film di Pawlikowski: dalle melodie di George Gershwin, accennate ad inizio… -

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Antoniodirigerà Verklärte Nacht e non più Pelleas und Melisande. Per cause indipendenti dalla volontà dell'Accademia Nazionale di, legate alla recente riforma dei contratti ...