Gazidis | stadio? Stiamo ancora valutando

Milan - gli ex votano Gazidis : "Ok giovani e valori. Stadio? Meglio tutto rossonero" : Giovanni Galli che con il Milan è arrivato a guardare tutti dall'alto - in Italia, in Europa e nel mondo - seguirà il nuovo proposito rossonero: «Non sarà un progetto a breve termine, ma da portare ...

Milan - divergenze tra Sala e Gazidis in merito al nuovo stadio : “Aspetto che le squadre vengano da me ufficialmente. Avevo chiesto un nuovo incontro entro fine dell’anno. Dai discorsi di ieri, non ho capito se l’idea di costruire lo stadio, ventilata nei nostri incontri, sarebbe comunque nell’area di San Siro, il che sarebbe comunque un’alternativa buona per noi. Non ci andrebbe male“. Sono le parole pronunciate questa mattina dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a ...

Il progetto-Gazidis al Milan : giovani e nuovo stadio di proprietà : Il futuro del club rossonero È il giorno dei ritratti di Ivan Gazidis, nuovo amministratore delegato del Milan in arrivo dall’Arsenal. Sudafricano, 54 anni, è l’uomo del futuro per il club rossonero. Un futuro raccontato da Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport, e che si basa su dei pilastri ben precisi: «Gazidis è stato fondatore e commissioner della Mls, la lega del soccer americano. Se il calcio è diventato una realtà ...

Milan - il programma di Gazidis per tornare in vetta al calcio mondiale : stadio di proprietà - brand - ma il core business restano i risultati : Ivan Gazidis è pronto a prendere le redini del Milan per riportarlo in vetta al calcio mondiale in poche, ma decisive mosse: il progetto rossonero Il Milan adesso è al completo. Dall’1 di dicembre la società rossonera ha aggiunto al proprio quadro dirigenziale anche il nuovo amministratore delegato, Ivan Gazidis, il quale ha preso il posto di Marco Fassone dopo una gestione disastrosa. L’ex Arsenal dovrà adesso incrementare il ...

Gazidis punta su un nuovo stadio condiviso tra Milan e Inter : Secondo il nuovo ad rossonero la ristrutturazione di San Siro non porterebbe gli stessi benefici di un nuovo impianto L'articolo Gazidis punta su un nuovo stadio condiviso tra Milan e Inter è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Verità Gazidis : nuovo stadio ed Elliott a tempo indeterminato nel Milan : In un incontro con i direttori di Corriere dello Sport, Tuttosport e Gazzetta dello Sport Ivan Gazidis, nuovo amministratore delegato rossonero, ha svelato i piani di un club che ha bisogno di una ...