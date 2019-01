Francia e Italia si contendono l' Africa | ma sono già passate Cina e Russia

Koulibaly : ''Razzismo? L'Italia è indietro rispetto alla Francia'' : Torna a parlare Kalidou Koulibaly dopo i fatti di San Siro del 26 dicembre, che hanno portato il nostro calcio ad una profonda riflessione sul tema razzismo . Il difensore senegalese, intervistato sui ...

Moscovici al governo : se Pil peggiora valuteremo. E basta liti Italia-Francia : Il commissario europeo agli Affari economici è intervenuto sulla querelle che coinvolge Francia e Italia. 'Roma e Parigi sono due partner storici e stretti basta litigare' ha avvertito

La crescita in Europa si è bloccata - la Francia - e non l'Italia - la maggiore preoccupazione : Il 2019 è iniziato male per l'economia dell'Eurozona che è ormai vicina alla stagnazione . Praticamente bloccata, immobile, con valori sui minimi degli ultimi 5 anni e mezzo. E' questa la fotografia che appare dagli indici Pmi, ...

Moscovici : 'La crisi tra Italia e Francia è assurda - deve finire' : "Avere una crisi fatta di sole provocazioni non ha senso. E' assurdo e deve finire". Lo ha detto al Tg5 il commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici , commentando la tensione fra Roma e ...

Moscovici : assurde e pretestuose polemiche Italia-Francia : Lo dice alla Stampa, il commissario europeo all'Economia,Pierre Moscovici, secondo cui "è incomprensibile immaginare, per ragioni politiche e pretestuose, un allontanamento fra Italia e Francia. È ...

Quando il dialogo tra Italia e Francia lo riaprì Bartali : In tutta la carriera vinse tre Giri d'Italia, due Tour de France e un gran numero di classiche, ma la tappa più importante della sua vita fu la Firenze-Assisi. Gino Bartali la corse più e più volte, ...

Italia-Francia - Conte : 'Non c'è alcuna lacerazione' : ... si tratta di affrontare i temi politici critici che sono nell'agenda attuale europea e internazionale di politica estera, in modo molto sereno".

Italia-Francia : Gelmini - FI - - non possiamo assistere inerti a distruzione 70 anni politica estera nazionale : Roma, 23 gen 20:16 - , Agenzia Nova, - Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia, in risposta alla domanda di un giornalista nel corso di una conferenza stampa... , Rin,

Le sportellate tra Italia e Francia e il summit di Davos : A che punto è la guerra con la Francia? L'Italia si ammanta di ridicolo riaprendo questioni che datano alla Seconda Guerra mondiale e agli equilibri che da lì vennero determinati e chiede, mandatario è il prof. avv. del popolo, che il seggio francese al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite vad

Min. Giustizia : Chiesta a Francia estradizione tutti latitanti italiani : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Mika a The Voice Francia dal 9 febbraio - tra i giudici della nuova edizione : come seguirlo dall’Italia : Mika a The Voice Francia, in giuria nella nuova edizione del talent show in partenza il prossimo 9 febbraio. Dopo l'addio a X Factor Italia, una brutta notizia da assimilare per il pubblico italiano che ha poi visto andar via anche Alvaro Soler, il cantante ha comunicato di essere stato arruolato per The Voice in Francia e seguirà uno dei team nella nuova edizione in partenza a febbraio. La conferenza stampa per la presentazione dell'ottava ...

Lite Italia-Francia. Conte : «Seggio Onu vada all'Ue». Parigi : «Non giochiamo a chi è più stupido» : A giugno era stato il caso della neve Acuqrius a fare scintille tra il premier italiano Conte e il suo omologo Parigino Macron che aveva definito...

Lite Italia-Francia. Conte : 'Seggio Onu vada all'Ue'. Parigi : 'Non giochiamo a chi è più stupido' : A tentare di ricurire rapporti è il ministro dell'economia, Giovanni Tria. 'Nessuno vuole uno scontro, né con la Francia né con la Germania. Non dico che non ce lo possiamo permettere, ma non lo ...

Tensioni Italia-Francia. La ministra degli Affari europei Loiseau 'Non giochiamo a chi è più stupido' : Non dico che non ce lo possiamo permettere, ma non lo vogliamo', conclude il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , a Sky TG24. La Repubblica si fonda sui lettori come te, che ogni mattina ci ...