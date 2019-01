Forum nel caos | intercettato famoso giudice | ' Importante fare sparire i soldi subito'

Il presidente dello Zimbabwe diserta il World Economic Forum per le proteste nel Paese : Nella lista dei grandi assenti al Forum Economico di Davos non ci sono soltanto Donald Trump, Theresa May ed Emmanuel Macron. Tra i leader che hanno dovuto cancellare il loro viaggio in Svizzera c’è anche Emmerson Mnangagwa, presidente dello Zimbabwe, rientrato ieri sera in anticipo a Harare dopo un mini-tour alla ricerca di investimenti (durante i...

I momenti più trash della tv nel 2018 : dal Gf Vip alle risse a Forum e Uomini e Donne : Sono stati tanti i momenti trash della tv nel 2018: dalla furiosa litigata di Ilary Blasi con Corona, a Nadia Rinaldi e il suo balletto sexy mentre era ipnotizzata fino alla rissa nello studio di U&D ...

Irama a Lugano nel 2019 - un nuovo concerto prima del Mediolanum Forum di Assago (Milano) : Irama a Lugano nel 2019, il 2 aprile in concerto al Palazzo dei Congressi. Dopo il successo del doppio evento sold out ai Magazzini Generali di Milano, Irama aggiunge un concerto al tour 2019: l'evento si terrà al Palazzo dei Congressi di Lugano il prossimo 2 aprile, a pochi giorni dal concerto-evento al Mediolanum Forum di Assago (Milano). I biglietti per il concerto di Irama a Lugano saranno disponibili in prevendita su Ticketcorner.it e ...

Gli studenti elbani nel film del Mandela Forum : ... avrà un seguito e si concluderà nel maggio 2019 con la "Global Walk", la marcia globale per la pace che si terrà a Firenze e in altre decine di città del mondo. Michele Intorcia

Maria Elena Boschi al Forum nella redazione di Leggo : "Alle primarie non voto Zingaretti". "Salvini fascista? No - ma prenda distanze". "Di Maio ha scaricato suo padre". "La Raggi a Roma non ha lasciato traccia" : Maria Elena Boschi, già ministro per le riforme durante il governo Renzi, e sottosegretario con l'esecutivo guidato da Paolo Gentiloni, è stata oggi ospite della redazione di...

Milan - Cutrone : 'X-Factor - vorrei vincesse Anastasio nella finale del Forum di Assago' : Patrick Cutrone a X-Factor , evidentemente non da concorrente ma da tifoso di uno dei candidati alla vittoria. L'attaccante del Milan svela così anche la sua passione per la musica e per il talent ...

Turismo nel Parco dell’Aspromonte : nuovo Forum Cets per programmare le attività del 2019 : L’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte promuove per Mercoledì 6 dicembre alle ore 16 presso il Salone Conferenze Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Sociali dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria via T. Campanella n.38, il Forum Cets 2018-2019 al fine di illustrare le attività svolte nell’ambito del Piano Azioni e avviare la programmazione per la prossima stagione. Il Forum è organizzato con la preziosa collaborazione del ...

Forum Software Industriale : come cambia il software nel mondo di Industry 4.0 : Il Forum software Industriale si terrà a Milano mercoledì 6 febbraio 2019 nella Sala Cavallerizze del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci". Si rivolge ai ...

Dell Technologies Forum - viaggio nel mondo della trasformazione digitale reale : ... un'analisi realizzata in collaborazione con Intel per stabilire lo stato Dell'arte Della trasformazione digitale in diversi Paesi al mondo. Per quanto riguarda l'Italia uno dei dati più interessanti ...

Gazzelle in tour nel 2019 : al Mediolanum Forum di Assago - Palalottomatica di Roma e nei club con Punk : Gazzelle in tour nel 2019: è stato annunciato oggi il calendario degli appuntamenti in programma per l'album Punk, in uscita il 30 novembre. Il tour di Gazzelle nel 2019 partirà con due date nei palazzetti dello sport in programma rispettivamente venerdì 1 marzo al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e domenica 3 marzo al Palazzo dello sport di Roma (Palalottomatica). A seguire, da giovedì 7 marzo 2019 inizierà il tour nei club italiani che ...

Nel 2019 il Sinatra Tour di Guè Pequeno dal Forum di Assago : date e info biglietti : Ufficiali le nuove date del Sinatra Tour di Guè Pequeno, che si terrà da marzo 2019 per sei date fino ad aprile. Era già stato annunciato l'unico concerto evento al Mediolanum Forum di Assago per il prossimo 16 marzo: questa sarebbe la prima volta per l’artista che è pronto per fare il salto nel grande palasport dopo i numerosi e continui successi, gli ultimi con il penultimo album “Gentleman”, che lo hanno confermato uno degli artisti più ...