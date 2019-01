Forte maltempo in Campania | frana nei pressi di Pozzuoli

Tanta neve e Forte maltempo al Centro/Sud : il punto della situazione [LIVE] : L’arrivo di un nuovo impulso nord-atlantico determina sull’Italia condizioni di tempo perturbato, con nevicate nelle zone interne del Centro–Sud, accompagnate da un consistente rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso ieri un avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende i ...

Allerta Meteo - Ciclone Polare sull’Italia : tanta neve e Forte maltempo al Centro/Sud - l’avviso ufficiale della protezione civile : Allerta Meteo – L’arrivo di un nuovo impulso nord-atlantico determinerà sull’Italia condizioni di tempo perturbato, con nevicate nelle zone interne del Centro-Sud, accompagnate da un consistente rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori ...

Maltempo : impulso perturbato di origine nord-atlantica - nevicate e vento Forte al centro/nord : Un nuovo impulso perturbato di origine nord-atlantica già a partire dalle prime ore di oggi ha raggiunto le regioni settentrionali dell’Italia, specialmente quelle di ponente. Si estenderà gradualmente su quelle del centro nel corso del pomeriggio-sera. Le precipitazioni saranno a prevalente carattere nevoso al nord e i venti, in progressiva intensificazione, saranno particolarmente forti su Liguria e Sardegna. Debole nevicata in Veneto Deboli ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per Martedì 22 Gennaio : “Tanta neve al Centro fino a bassa quota - Forte maltempo al Sud” [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La presenza di un’ampia perturbazione sui settori Centro-orientali dell’Europa causa la discesa di impulsi instabili da latitudini settentrionali verso l’area mediterranea, determinando, a partire da oggi, la formazione sui mari occidentali italiani di aree di bassa pressione tipicamente invernali, associate a precipitazioni che interesseranno principalmente il Centro-sud, con nevicate a quote basse sulle zone interne del ...

Meteo - inizia una settimana di Forte maltempo : freddo e neve da Nord a Sud : inizia una settimana di forte maltempo in Italia: atteso un deciso calo termico e anche un vistoso peggioramento delle condizioni con piogge, vento e con la neve che cadrà abbondante da Nord a Sud. Giovedì 24 gennaio, secondo gli esperti Meteo, nevicherà in gran parte del Paese e probabilmente anche a Roma.Continua a leggere

Maltempo - vento Forte in Sardegna : saltano 4 corse per la Corsica : Disagi nei collegamenti tra la Sardegna e la Corsica a causa del vento forte: il mare è molto agitato e la compagnia Moby è stata costretta a cancellare 4 corse finora tra Santa Teresa Gallura e Bonifacio. Alcuni collegamenti erano saltati anche nella giornata di ieri, sempre a causa delle avverse condizioni meteo-marine. Nel sud Sardegna, sulla costa occidentale, sospeso il collegamento tra Portovesme e Carloforte. Si registra qualche disagio ...

Maltempo Cagliari : interventi per vento Forte - chiusi parchi e cimiteri : forte vento di maestrale oggi in Sardegna: i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari questa mattina sono intervenuti alle prime luci dell’alba, in via Dei Valenzani a Cagliari, per la caduta di un grosso ramo di un albero sulla sede stradale. Si registrano anche cartelli stradali e pubblicitari divelti, tavolini e sedie dei bar trascinati dal vento. Il Comune, in via precauzionale, ha disposto la chiusura di tutti i parchi ...

Maltempo in Valchiavenna : chiusa la SS36 dello Spluga per il Forte vento : A causa del vento forte è stata chiusa la SS36 dello Spluga, nel territorio comunale di Madesimo (Sondrio): lo ha reso noto Anas, precisando che in conseguenza delle raffiche e del conseguente pericolo di slavine, la strada è chiusa al traffico in entrambe le direzioni di marcia fra il km 140 e il km 147,7. Madesimo è raggiungibile, così come gli impianti sciistici della località in Alta Valle Spluga. L'articolo Maltempo in Valchiavenna: chiusa ...

Allerta Meteo - Forte maltempo e tanta neve al Centro/Sud : nuovo avviso della protezione civile - MAPPE e BOLLETTINI : Allerta Meteo – Continuano gli effetti dell’area depressionaria che sta interessando il nostro Paese determinando un moderato peggioramento al Centro-sud e un rinforzo dei venti di Favonio sull’area alpina ed occidentali sulle estreme regioni meridionali. Correnti di aria fredda provenienti dai Balcani favoriranno nevicate, fino a bassa quota, su Abruzzo e Molise, e, a quote superiori, su Sicilia, Calabria e Basilicata. Sulla base delle ...

