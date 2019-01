Ford Mondeo Hybrid | per la prima volta anche wagon

Ford lancia la Mondeo Hybrid - prima volta anche in versione wagon : Roma, 21 gen., askanews, - La Ford lancia al motor show di Bruxelles la gamma rinnovata della Mondeo, 'oggi più elegante ed esclusiva, ampliata con la prima versione wagon della Mondeo Hybrid, ...

Ford Mondeo Wagon Hybrid - arriva la familiare sostenibile [FOTO] : Il Costruttore dell’Ovale blu svela la nuova Mondeo Wagon equipaggiata con una meccanica ibrida efficiente e parca nei consumi Al Salone di Bruxelles la Casa dell’Ovale blu ha svelato il restyling della Mondeo affiancato dalla nuova Ford Mondeo Wagon Hybrid, versione familiare con meccanica ecosostenibile. La vettura sfrutta uno schema ibrido che abbina un 2.0 litri a benzina con un motore elettrico gestito da un cambio automatico ...

Auto : Ford Mondeo - con il restyling 2019 arriva l’ibrido [GALLERY] : 1/16 ...

Ford Mondeo - Il facelift debutta con l'ibrida : La Ford ha scelto il Salone di Bruxelles per svelare il facelift della Mondeo. La segmento E introduce nuove tecnologie e dettagli estetici aggiornati, rendendo disponibile il powertrain ibrido anche sulla familiare.Più spazio per l'ibrida. Dotata di un 2.0 benzina a ciclo Atkinson supportato da un motore elettrico alimentato da una batteria agli ioni di litio da 1,4 kWh, la Mondeo Hybrid Wagon dispone di 187 CV, proprio come la berlina, ...

