Foggia | due bombe al negozio in 3 mesi Lo sfogo della titolare | “Stato non ci tutela

Serie B - il Foggia non molla : Verona ripreso due volte : Foggia - Due volte avanti, il Verona si fa riprendere dal Foggia e manca una buona opportunità per rimettere piede in zona A. Gara ricca di emozioni allo Zaccheria. La squadra di Grosso rischia in ...

Rissa nel Foggia no - due accoltellamenti : 11.15 Due marocchini di 23 e 32 anni sono stati accoltellati durante una Rissa in una una pizzeria di Borgo Segezia, nel foggiano . Il 32enne è stato ferito all'addome (30 giorni di prognosi),mentre il 23enne è stato colpito nella zona lombare, le sue condizioni sono gravi,ma non sarebbe in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione sarebbe scoppiato un violento litigio fra i due uomini e un gruppo di quattro persone cittadini dell'Est. La ...

Mafia Foggia - agguato in un parrucchiere a San Severo : ucciso un pregiudicato - due feriti gravissimi : Sono arrivati alle 12.30, mentre Michele Russi se ne stava sul marciapiede in via Terranova a San Severo, in provincia di Foggia. In due, armati di pistola, hanno iniziato a far fuoco contro l’uomo, pregiudicato di 58 anni. Lui ha tentato la fuga, rifugiandosi in un parrucchiere per uomo lì di fronte. I sicari non si sono fermati e hanno continuato la loro spedizione nel salone da barba. Hanno esploso almeno 50 colpi, uccidendo ...