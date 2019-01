Firmata intesa tra Liguria e Sicilia per collaborazione su buone pratiche

Terra dei Fuochi - Firmata l’intesa. Conte : «Sarà terra dei cuori». Chiusura per le aziende che inquinano - Video : Prevista una serie di misure di prevenzione che riguarderanno salute, presidio del territorio e tutela ambientale. Lo stop a chi inquina in un decreto previsto a gennaio

Firmata l'intesa anti roghi e abusivismo Ma Salvini diserta la conferenza stampa : Il vicepremier Luigi Di Maio spiega cosa farà oggi a Caserta per cominciare ad affrontare il dramma della Terra dei fuochi: "Spostare subito in quell'area ciò che serve, prima di tutto forze dell'ordine e strumenti di intelligence per fermare un nuovo fenomeno della Terra dei fuochi, gli incendi ai siti di stoccaggio Segui su affaritaliani.it