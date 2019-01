Film La Favorita e le altre | 10 scontri Eva contro Eva

gqitalia

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Quando si parla di pellicole in cui le protagoniste si scontrano, in genere si tira in ballo EvaEva,del 1950 che per tanto tempo ha detenuto il primato nella storia del cinema per aver ricevuto quattro nomination agli Oscar per le interpretazioni femminili delle protagoniste Bette Davis e Anne Baxter e per le attrici non protagoniste Celeste e Thelma Ritter. Giovedì 24 gennaio nelle sale italiane esce Ladi Yorgos Lanthimos, che è in lizza agli Oscar 2019 con dieci nomination, di cui tre alle protagoniste Emma Stone, Rachel Weisz e Oliva Colman. Una settimana fa, invece, è arrivato anche Maria regina di Scozia, altra pellicola che prevede lo stra due regine. Tra la pellicola di riferimento per la rivalità femminile EvaEva e i gli ultimicitati (Lae Maria regina di Scozia), corrono circa settant'anni di cinema ...