Festival di Sanremo 2019 | Paola Cortellesi non ci sarà | «Ho declinato la proposta»

Sanremo - bomba di Dagospia sul Festival : Amadeus al posto di Claudio Baglioni : Per il prossimo Festival di Sanremo girano già delle voci su chi possa essere il sostituto di Claudio Baglioni. Perché quello che si terrà dal prossimo 4 febbraio sarà quasi certamente l'ultimo Ariston del cantante italiano alla direzione artistica e alla conduzione. In Rai, riporta Dagospia, "stann

Festival di Sanremo 2019 - parte Prima Festival con Anna Ferzetti e Simone Montedoro : Anche quest'anno torna il Prima Festival , il notiziario flash sui temi caldi che animeranno la 69 edizione del Festival di Sanremo . Tutti i giorni a partire da venerdì 25 gennaio, subito dopo il Tg1,...

Nuovo album - Festival di Sanremo e tour per Anna Tatangelo : Milano. «È una nuova Anna quella di questo disco e del prossimo Sanremo. Oggi faccio tutto senza paura. Avevo prestato

Morgan difende Baglioni e il suo Festival di Sanremo : “Salvini dovrebbe approfondire De André” : Morgan difende Baglioni e le sue scelte da direttore artistico del Festival di Sanremo 2019. difende inoltre il punto di vista dell'artista sui migranti, che ha sempre sostenuto in modo attivo anche attraverso le edizioni del Festival O'Scià che a Lampedusa ha coinvolto centinaia di cantanti italiani. Volto all'accoglienza dei migranti, Baglioni non ha mai nascosto il suo punto di vista, emerso di recente anche nel corso della conferenza ...

Anna Tatangelo : al Festival di Sanremo per raccontare una notte rivelatrice con una ballad moderna : “La fortuna sia con me” è il settimo album di Anna Tatangelo, in uscita l’8 febbraio su etichetta GGD srl/Sony Music (in pre-order dal 1° febbraio). Un disco importante, che arriva a 4 anni di distanza dal precedente “Libera”, un periodo che è stato molto denso di nuove esperienze professionali, ma anche di vita vissuta. Una crescita quindi prima di tutto di un’artista che ha cercato nuove strade, allargandosi a inedite collaborazioni, tra ...

Sanremo 2019 : l’indie alla conquista del Festival : Sanremo 2019: l’indie alla conquista del Festival La sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo si preannuncia ricca di novità. Il Festival, che si terrà dal 5 al 9 Febbraio nella cittadina ligure, quest’anno vedrà rappresentati tutti i generi musicali più in voga. Una scelta saggia quella del conduttore e direttore artistico Claudio Baglioni, che, come già dimostrato nell’edizione precedente, vuol dare vita ad un Festival attento ...

Barbara D’Urso vorrei fare il Festival di Sanremo : In una lunga intervista la conduttrice tv Barbara D’Urso, racconta che effetto le ha fatto indossare dopo vent’anni i panni della Dottoressa Giò? «Mi ha fatto un effetto pazzesco. Meraviglioso. È come se non l’avessi mai mollato. È stato magico. Come rimontare a cavallo dopo tanti anni e andare subito al galoppo». È una serie ancora al passo coi tempi? «Io sono assolutamente pazza di felicità per il messaggio che la Dottoressa Giò sta portando: ...

Festival di Sanremo 2019 - Paola Cortellesi e Pio & Amedeo ospiti all'Ariston : Paola Cortellesi e Pio & Amedeo saranno al Festival di Sanremo 2019 . Questo il succo di un' anticipazione dell'AdnKronos. L'attrice e il duo dovrebbero far parte degli ospiti che si metteranno in ...

Festival di Sanremo 2019 - Paola Cortellesi e Pio & Amedeo ospiti all'Ariston : Paola Cortellesi e Pio & Amedeo saranno al Festival di Sanremo 2019 . Questo il succo di un' anticipazione dell'AdnKronos. L'attrice e il duo dovrebbero far parte degli ospiti che si metteranno in ...

Rancore e gli altri rapper che non ci aspettavamo al Festival di Sanremo : Rancore è da anni considerato uno degli artisti più interessanti del panorama rap italiano. Non era stato annunciato tra gli artisti sul palco nel corso di quella che sarà la 69° edizione del Festival di Sanremo, ma il suo nome nel cast è emerso in occasione del pre-ascolto riservato alla stampa. Si esibirà dunque nella quarta serata, quella riservata ai duetti, insieme a Daniele Silvestri con il brano "Argento Vivo". Rap e Sanremo sono due ...

Barbara D'Urso punta al Festival : 'Prima o poi mi vedrete a Sanremo' : Vivo nel mio magico mondo, come Amelie. Mi mancano solo i nani ' ha detto Barbara parlando di Mara . Mentre quando si accenna ad una presunta gelosia nei confronti di Maria : ' Ma che scherziamo! Io ...

Festival di Sanremo. No - non sono solo canzonette : Credo che sbagli chi crede che il Festival di Sanremo non sia un evento politico. Il programma televisivo più visto in Italia, quello che - nel bene e nel male - decide gran parte della colonna sonora delle nostre giornate ha sempre fatto politica, raccontando l'Italia agli italiani. È strano, quindi, che ci si scandalizzi per una dichiarazione “politica” del direttore artistico. Eppure per giorni la questione ha tenuto banco. In una lettera ...

Barbara d'Urso 'Mara Venier? Non ho nemici'/ 'Il Festival di Sanremo? Prima o poi lo condurrò' : Barbara d'Urso, intervistata per Leggo, ha parlato dei rapporti con Mara Venier, del Festival di Sanremo e di tutti i nuovi progetti lavorativi

Sanremo 2019 - Simone Montedoro e Anna Ferzetti conducono "PrimaFestival" : Da venerdì 25 gennaio, subito dopo il Tg1, tutti i retroscena e i gossip sui protagonisti di questa edizione