Festa del tesseramento di CasaPound a Ragusa

Reggio Calabria : a Gambarie la Festa della neve continua : Dopo la giornata inaugurale del 16 gennaio e le numerosissime presenze di domenica 20 gennaio (circa 15.000), nel confermare per tutte le prossime giornate festive i servizi ormai consolidati ed apprezzatissimi dal pubblico – il funzionamento del parcheggio al centro di Gambarie, il servizio bus navetta da Cucullaro, il Bus della neve da Reggio centro a cura dell’ATAM di Reggio Calabria -l’Amministrazione Comunale di Santo ...

55 passi nel sole di Al Bano è la Festa della famiglia Carrisi con Cristel vera sorpresa dell’evento : 55 passi nel sole di Al Bano è il vero show che il pubblico di Canale5 aspettava per la nuova annata di eventi dell'ammiraglia Mediaset, dopo la delusione Celentano del quale si attendono le ulteriori 7 puntate dopo un avvio blando e un crollo negli ascolti che non promette bene. Al Bano fa un salto temporale da far girare la testa per riportare il programma alla dimensione del varietà che aveva incollato il pubblico alla tv nei tempi in cui ...

A Casaprota torna la Sagra della Bruschetta - la "Festa più Festa dell'anno" : ... oltre allo stand gastronomico che proporrà tantissime ricette a base di radicchio e di altre materie prime tipiche; spettacoli di gruppi folkloristici e musicali completeranno il tutto, per dieci ...

Truppe dello Zimbabwe accusate di 'torture sistematiche' sui maniFestanti : La Commissione per i diritti umani dello Zimbabwe ha fortemente criticato le autorità per aver utilizzato le Truppe per sedare le proteste. Soldati sedano le proteste con la forza Un gruppo per i diritti umani nominato dallo stato in Zimbabwe ha accusato i soldati di usare "torture sistematiche" per reprimere le proteste. I disordini sono scoppiati più di una settimana fa a seguito di un forte aumento dei prezzi del carburante. Un portavoce del ...

Ispica - celebrata in Chiesa Madre la Festa provinciale della Polizia locale : E' stata celebrata lunedì a Ispica, nella Chiesa Madre di San Bartolomeo, la festa provinciale della Polizia locale, in occasione del patrono, San Sebastiano. Chiesa gremita con la presenza dei ...

Reddito di cittadinanza - Festa dell’M5S : Di Maio e Conte insieme sul palco | : Video, slide, professori di economia ed esperti di politiche del lavoro nell’evento organizzato dal Movimento 5 Stelle al “Nazionale Spazio Eventi”

VIDEO - Il Balbo si prepara alla "Festa della Scienza" : di Chiara Cane Esperimenti e dimostrazioni; al Liceo Scientifico 'Palli' si stanno ultimando in questi giorni gli ultimi preparativi per la 'Festa della Scienza', che si svolgerà dal 24 al 27 gennaio. Abbiamo incontrato i ragazzi e il prof. Roberto Corino, che ci ha spiegato le finalità dell'iniziativa.

Ragusa : quarta Festa della Salute : Successo della quarta Festa della Salute a Ragusa. “Rete dei Petali del cuore e Asp sinergia perfetta e si pensa già alla quinta edizione”

Jessica Simpson : una Festa per la nascita della figlia - e il nome fa discutere : Un'esplosione floreale per il nido di Birdie Nel settembre del 2018 Jessica Simpson, attrice e cantante statunitense, ha annunciato al mondo di essere in attesa del tuo terzo figlio dall'ex giocatore di football Eric Johnson. La coppia, che ha celebrato le proprie nozze nel luglio del 2014, ha già due figli. Una bambina, Maxwell Drew,...

Festa a sorpresa con delitto - Stefania uccisa dalla rivale in amore : i figli compagni di classe : BRESCIA - L'ha attirata in trappola con la scusa di una Festa a sorpresa organizzata dal marito. Così, quando l'ignaro complice si è presentato davanti all'azienda di Cenato all'uscita dal lavoro con ...