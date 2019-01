"Disumano sui migranti" - "incassa che ti passa". Fazio e Salvini - scontro all'ultimo insulto : Fabio Fazio e Matteo Salvini, nuovo round. Il conduttore Rai si scaglia contro lo sgombero del Cara di Castelnuovo. "È un'ulteriore prova di disumanità e incoerenza. Cancellare ogni tentativo di integrazione aumenta l'insicurezza. E soprattutto aumenta disperazione e ingiustizia", twitta. Immediata

Fazio-Salvini - lite sullo sgombero del Cara : 'Disumano'. 'Milionario - ha perso contatto con realtà' : Di nuovo scontro tra Matteo Salvini e Fabio Fazio . Il tema è quello dei migranti e, più precisamente, lo sgombero del Cara di Castelnuovo , definito 'disumano' dal conduttore Rai in un post. Parole ...

Che Tempo Che Fa - da Fazio solidarietà a Saviano : "Contro di lui frasi terribili - alla presenza di Salvini" : "Elimina Saviano! Togligli la scorta che gliela paghiamo noi!" le frasi pronunciate ad Afragola da persone in attesa di una stretta di mano al vicepremier Salvini sono rimbalzate nei tg e sul web e sono state rimandate in onda da Fabio Fazio in apertura della prima puntata del 2019 di Che Tempo Che Fa. Un modo per manifestare solidarietà all'amico di sempre Roberto Saviano e per evidenziare la pericolosità di affermazioni del genere ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio accusa Salvini sui migranti : "Un giorno..." - a braccetto con le Ong : Scalda i motori, Fabio Fazio. Questa sera a Che tempo che fa ci sarà ospite Alessandro Di Battista ma intanto è il conduttore di Raiuno a sparare a zero contro Matteo Salvini, utilizzando il più triste e banale strumento: l'ennesima strage di migranti nel Mediterraneo. Leggi anche: "Se facessi come

Decreto approvato : la soddisFazione di Salvini e Di Maio. Faro sui conti : 'Dalle parole ai fatti', così il presidente del Consiglio Conte. Ma l'applicazione delle riforme metterà a dura prova le finanze pubbliche con il rischio di una manovra bis -

Salvini contro Fazio - Crozza torna ad ironizzare sul 'caso' al Che fuori tempo che Fa : Maurizio Crozza torna ancora una volta ad ironizzare sulle dichiarazioni di Matteo Salvini nel primo appuntamento dell'anno con il Che fuori tempo Che Fa.

Che tempo che fa - Maurizio Crozza avvisa Fabio Fazio : ironia su Salvini : Matteo Salvini non deve godere di grande stima tra i personaggi del mondo dello spettacolo: dopo il caso Baglioni e le dichiarazioni di J-Ax, torna viva anche la polemica sul maxi stipendio di Fabio ...

Salvini e Di Maio attaccano Fazio - lui si fa 'difendere' da Crozza : Tra i casi televisivi che faranno discutere nei prossimi mesi il più grosso, eccezion fatta per il Festival di Sanremo 2019 destinato, viste le premesse, a sollevare polemiche politiche aspre, è quello che riguarda Fabio Fazio. Già preso di mira in passato, anche da Luigi Di Maio e dal Movimento 5 Stelle, il conduttore ieri sera ha subito un nuovo attacco firmato Matteo Salvini. Il fatto che l'invettiva del vice Premier e ministro ...

Salvini attacca Fazio sul maxi-stipendio a La7 : Massimo Giletti sorride e alimenta la polemica : A 'Non è l'Arena' Matteo Salvini è tornato a parlare di Fabio Fazio e del suo maxi-stipendio. Notoriamente critico nei confronti del conduttore di 'Che tempo che fa', il vice-premier lo ha attaccato ...

Non è l'Arena - Salvini contro Fazio : Poverino - guadagna poco. Bisognerebbe aumentargli lo stipendio : Nuovo attacco di Matteo Salvini a Fabio Fazio. Ma stavolta l’affondo non va in scena durante un comizio o una diretta Facebook, bensì nel bel mezzo di un faccia a faccia con Massimo Giletti a Non è l’Arena.“La mia preoccupazione da cittadino italiano sono i maxi-stipendi”, dice il vicepremier. “Non ne faccio un caso personale, infatti non dirò che c’è un conduttore che va in onda su Raiuno che guadagna in un mese quello che io ...