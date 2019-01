Far Cry New Dawn è in fase gold Pubblicato un nuovo trailer dedicato alla storia

Gli sviluppatori di RAGE 2 annunciano un nuovo video gameplay in arrivo con un tweet ironico indirizzato a Far Cry New Dawn : Il rosa, come saprete, è uno dei colori dominanti in RAGE 2. Ma anche Far Cry: New Dawn fa largo uso della tonalità. Ebbene, come segnala VG247.com, gli sviluppatori di RAGE 2, Avalanche Studios, si sono divertiti un po' pubblicando un tweet indirizzato proprio al nuovo Far Cry: New Dawn. Ultimamente sono giunte moltissime informazioni sul titolo di Ubisoft, ma la prossima settimana è il turno di RAGE 2.Il tweet di RAGE 2 annuncia che per la ...

Far Cry New Dawn - prova : Negli ultimi anni la serie Far Cry ha alternato capitoli ufficiali a spin-off ambientati in situazioni notevolmente più desuete. È stato così per Far Cry: Blood Dragon con la sua ambientazione syfy dal retrogusto anni '80, o per quel Far Cry Primal che ci ha riportati agli albori dell'evoluzione umana. Con Far Cry New Dawn, pur seguendo la stessa filosofia, Ubisoft ha deciso di continuare il racconto delle disavventure di Hope County, regione ...

Ubisoft spiega le "meccaniche RPG" introdotte in Far Cry New Dawn : Come riporta VG247.com, Far Cry New Dawn sta introducendo alcuni meccanismi ispirati ai giochi RPG, per la prima volta nella serie.Questo potrebbe non essere immediatamente chiaro guardando i trailer del gioco, quindi Ubisoft ha deciso di spiegare cosa significherà questa novità per il suo sparatutto open-world.In una nuova sessione Q&A, il creative director Jean-Sebastien Decant ha sottolineato come questi meccanismi RPG si manifestino nel ...

Far Cry New Dawn : Nuovi dettagli sul sistema RPG : Rispondendo alle accuse di alcuni giocatori che sostengono che Far Cry New Dawn altro non è che Far Cry 5 con qualche contenuto in più, su Twitter “Jean Sebastian Decant” (creative director del gioco) ha svelato la presenza di un sistema RPG. Far Cry New Dawn è più di Far Cry 5 Il sequel diretto di Far Cry 5 ci porterà ad affrontare un malvagio duetto che a seguito del disastro ...

Svelati i requisiti di sistema PC di Far Cry New Dawn : Rivelato a sorpresa ai The Game Awards 2018, Far Cry New Dawn di Ubisoft presenta questa volta un'ambientazione post-apocalittica per la serie. In vista dell'uscita del mese prossimo, lo sviluppatore ha annunciato i requisiti ufficiali per gli utenti PC, riportati da Gamingbolt. Sono state rivelate le specifiche minime, raccomandate, 4K / 30 FPS e 4K / 60 FPS.Come avrete intuito, è necessario un setup abbastanza forte per eseguire la risoluzione ...

Far Cry New Dawn : I Requisiti PC : Ad un mese dal lancio di Far Cry New Dawn, Ubisoft ha svelato i Requisiti PC minimi, consigliati e per i più esigenti, ve li riportiamo a seguire. Far Cry New Dawn: Tutti i Requisiti PC Configurazione Minima Sistema Operativo: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (solo 64-bit) Processore: Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz o AMD FX 6350 @ 3.9 GHz Memoria RAM: 8 GB Scheda Video: NVIDIA GeForce GTX 670 (2GB) o AMD Radeon R9 270X ...

Far Cry New Dawn : gli sviluppatori svelano qualche dettaglio sulle gemelle Mary e Lou : Come molti di voi sapranno, ai The Game Awards alcuni giorni fa Ubisoft ha rivelato il prossimo Far Cry, Far Cry: New Dawn, ambientato in un paesaggio apocalittico post-nucleare, sarà il sequel diretto ad uno dei finali di Far Cry 5. Come solitamente accade con Far Cry, anche il reveal trailer per New Dawn ha focalizzato l'attenzione principalmente sugli antagonisti del gioco, le sorelle gemelle conosciute come Mary e Lou, che sono i leader di ...

Ubisoft annuncia Far Cry New Dawn ai Game Awards 2018 : Gameplay Trailer - Data di uscita e primi dettagli ufficiali : In occasione dei Game Awards 2018, Ubisoft ha ufficialmente annunciato Far Cry New Dawn, svelando non solo il Gameplay Trailer e la Data di uscita ma anche le piattaforme e primi dettagli che vogliamo condividere con voi. Far Cry New Dawn ai Game Awards 2018 Ambientato diciassette anni dopo una catastrofe nucleare globale, Far Cry New Dawn porta i giocatori in una Hope County nel Montana ancora selvaggia ma profondamente cambiata. La vita ...

Far Cry New Dawn : scopriamo il gameplay con un nuovo video di gioco : Far Cry New Dawn è il nuovo capitolo della saga annunciato in occasione dei The Game Awards 2018 della scorsa notte, e sarà ambientato nello stesso universo del quinto capitolo per quanto l'ambientazione sia decisamente di stampo post-apocalittico.Ebbene a distanza di alcune ore dall'annuncio del gioco, riporta VG247, possiamo finalmente vedere il primo video gameplay del titolo nel quale possiamo vedere un po' d'azione, le nuove armi e i nuovi ...

eSports - Far Cry verso uno scenario apocalittico : il mondo mutato da una guerra nucleare? : Durante questo brevissimo filmato possiamo vedere un paesaggio campano che viene devastato dall’orrore di una guerra nucleare. Una voce fuoricampo narra la possibile storia che fa da background al titolo, e non è una bella favoletta. Dopo mesi di piogge e venti ululanti, era sbocciata la speranza di un cambiamento, di un nuovo inizio. Ma era un errore! Con una balestra modificata, l’unico personaggio presente nel trailer sembra essere un ...

The Game Awards 2018 : arrivano tantissimi dettagli su Far Cry New Dawn : Far Cry New Dawn è stato ufficialmente annunciato. Si tratta di una "versione post-apocalittica" della serie e un sequel diretto di Far Cry 5, in cui interpreterete un nuovo personaggio. Sviluppato da Ubisoft Montreal, questo sequel standalone è ambientato 17 anni dopo gli eventi dell'ultimo titolo. Dopo dieci anni di inverno nucleare, tempeste e condizioni meteorologiche aggressive, una nuova Terra è emersa, con nuovi paesaggi, fiori rosa e un ...

The Game Awards 2018 : Journey to the Savage Planet è il nuovo gioco sci-fi del director di Far Cry 4 : Journey to the Savage Planet è il titolo d'esordio di Typhoon Studios, il nuovo studio di sviluppo - con sede a Montreal - fondato dai veterani dell'industria dei videogiochi: Alex Hutchinson, Yassine Riahi e Reid Schneider. Questo nuovo titolo - in partnership con 505 Games - è stato svelato ai The Game Awards, con un nuovo trailer.In uscita nel 2019 per PC, PlayStation 4 e Xbox One, Journey to the Savage Planet è un gioco di avventura in prima ...

