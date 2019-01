sportmediaset.mediaset

: #F1, #Irvine attacca tutti: '#Vettel è sopravvalutato, #Hamilton lontano da #Schumacher'. - Sport_Mediaset : #F1, #Irvine attacca tutti: '#Vettel è sopravvalutato, #Hamilton lontano da #Schumacher'. - FTraiettoria : Irvine attacca Vettel: “Non lo vedo come un 4 volte Campione del Mondo, è sopravvalutato!” - deckard_67 : Stavolta sono d'accordo con Eddie... #Formula1 #Ferrari #Vettel -

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Una Formula 1 che non c'è più e per Eddieil presente non è meglio del passato, anzi. L'ex pilota 53enne ne ha perndo Sebastiane Lewis. "Il ferrarista è ...