Eurozona | crescita vicina alla stagnazione Gilet gialli zavorrano economia francese

Crescita - Fmi taglia la stima del Pil 2019 a +0 - 6%. Rivista al ribasso tutta l’ Eurozona . Italia inserita fra “maggiori rischi globali” : Il Fondo monetario internazionale taglia allo 0,6%, dall’1% di ottobre, la previsione di Crescita per l’ Italia nel 2019 , mantenendola allo 0,9% per l’anno successivo. Una revisione della stima al ribasso identica a quella indicata nel bollettino economico di Banca d’ Italia , 0,4 punti sotto le stime del governo già riviste al ribasso a dicembre. Il taglio del Fmi è contenuto nell’aggiornamento del World Economic ...

Crolla produzione industriale Eurozona : -1 - 7% a novembre. S&P : governo ottimista su crescita Italia : Per avere un'idea più chiara dell'andamento attuale e prospettico dell'economia, è stato aggiunto in un incontro con la stampa, sarà importante vedere i dati sulla produzione industriale di dicembre ...

Eurozona - crescita rallentata e rischi : 17.01 La crescita economica della zona euro sta rallentando e si attende un'espansione dello 0,3% nell'ultimo trimestre 2018 e nei primi 2 trimestri del 2019. Lo si apprende da un rapporto Istat in collaborazione con gli istituti tedesco ed elvetico Ifo e Kof, secondo cui nel 2018 la crescita si attesterà all'1,9%. Il rapporto evidenzia, inoltre, rischi crescenti per le prospettive economiche dell' Eurozona .Le incertezze politiche come la ...

Eurozona - a dicembre crescita più lenta in oltre quattro anni : ... l' Indice IHS Markit PMI della Produzione Composita nell' Eurozona si è avvicinato alla soglia di non cambiamento di 50 punti, che fa da spartiacque tra espansione e contrazione dell'economia. ...

Eurozona - crescita crolla al valore più basso in quattro anni : Per di più l'indagine evidenzia quanto il settore automobilistico sia in difficoltà e quanto stia agendo da traino per l'economia del settore dell'intera regione".