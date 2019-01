Eurotour | a Dubai Matthew Fitzpatrick leader | 19esimo Bertasio

Golf - Eurotour – Matthew Fitzpatrick leader del Dubai Desert Classic : Bertasio 19° : Matthew Fitzpatrick leader del Dubai Desert Classic : il cinese Haotong Li, campione in carica, 10°, Bertasio 19°, in ritardo Paratore, E. Molinari e Pavan Nino Bertasio è al 19° posto con 68 (-4) colpi nel Dubai Desert Classic (European Tour) in svolgimento sul percorso dell’Emirates Golf Club (par 72) di Dubai dove Renato Paratore è 60° con 71 (-1), Edoardo Molinari 101° con 74 (+2) e Andrea Pavan 127° con 77 (+5). In una classifica molto ...

Golf - Eurotour – A Dubai Willett e Reid in vetta : Pavan 17° - Molinari 28° : Willett e Reid in testa al torneo di Dubai , Molinari stacca Fleetwood e vola verso la leadership europea Francesco Molinari , 28° con 211 (68 73 70, -5) colpi, è rimasto a metà classifica nel DP World Tour Championship, ultimo evento stagionale dell’European Tour e delle Rolex Series, che si sta svolgendo al Jumeirah Golf Estates (par 72) di Dubai , negli Emirati Arabi Uniti, ma la situazione gli è divenuta molto favorevole nella corsa alla ...

Golf – Eurotour - finale F. Molinari-Fletwood per la leadership continentale a Dubai : A Dubai si conclude il circuito: Francesco Molinari può diventare il primo azzurro a imporsi nella Race To Dubai Francesco Molinari ha l’occasione per chiudere la stagione con una nuova grande impresa in un’annata già straordinaria nobilitata da tre successi: dopo essere divenuto il primo italiano a vincere un major (Open Championship) ha ora l’occasione di essere il primo azzurro a imporsi nella Race To Dubai, ossia l’ordine di merito che ...